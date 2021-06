Bước đầu xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Theo lộ trình chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025 thiết lập hệ sinh thái ngành Tài chính số với Chính phủ đóng vai trò kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ tài chính thông minh. Tỉnh Lâm Đồng cũng có những thay đổi bước đầu trong chuyển đổi sang hình thức điện tử, hướng đến chuyển đổi số.

Các dịch vụ ngân hàng trực tuyến trên nền tảng điện thoại của Ngân hàng Agribank

Đến hiện tại, Bộ Tài chính đã xây dựng thành công hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính đảm bảo kết nối trao đổi dữ liệu cho 2.737 đơn vị sử dụng, phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của toàn ngành. Bên cạnh đó, ngành Tài chính đã triển khai được một số hệ thống thông tin tài chính lớn, đóng vai trò nền tảng trong hoạt động tài chính ngân sách nhà nước như hệ thống thông tin tích hợp quản lý ngân sách và kho bạc, hệ thống quản lý thuế tập trung, hệ thống thông quan hàng hóa tự động, hệ thống quản lý hải quan thông minh và hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính.

Lộ trình chuyển đổi số của ngành Tài chính đặt ra các mục tiêu cụ thể đến 2025 thiết lập hệ sinh thái ngành Tài chính số với Chính phủ đóng vai trò kiến tạo và kết nối với các bên thông qua việc mở, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa để cho phép nhiều bên tạo ra các dịch vụ tài chính thông minh. Đến năm 2030, Chính phủ thông qua một ngành Tài chính hiện đại và vững mạnh dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số dựa trên việc đẩy nhanh các giá trị gia tăng của dịch vụ tài chính, chuyển đổi mô hình kinh tế bao hàm kinh tế số. Liên quan đến lộ trình này là các vấn đề xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng số.

Số hóa hoạt động ngân hàng giai đoạn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả quy trình xử lý mà còn tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trên nhiều thiết bị khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân, đơn vị. Trong đó việc kịp thời hỗ trợ, đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh các ứng dụng đang là những giải pháp được các ngân hàng triển khai trong lộ trình chuyển đổi số.

Thu hộ học phí, viện phí, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, đặt vé máy bay, mua sắm trực tuyến… là những dịch vụ điển hình trong số hàng chục dịch vụ đang được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai theo lộ trình chuyển đổi số thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho ngành ngân hàng, phù hợp với xu hướng số hóa lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên toàn thế giới. Thống kê của các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cho thấy, năm 2020 số lượng khách hàng thực tế sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, đặc biệt là internet banking, mobile banking tăng từ 1,4 đến 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm trên 40% tổng số giao dịch. Để đáp ứng nhu cầu của khách hành trong lộ trình thực hiện số hóa, hiện nay, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và tài sản cho khách hàng trong các giao dịch trực tuyến.

Theo ông Mai Giang Nam - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng, hiện nay theo lộ trình của Chính phủ, KBNN tỉnh cũng triển khai một số hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chuyển đổi phương thức giao dịch và quản lý sang nền tảng điện tử như: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho 100% đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia (trừ đơn vị thuộc khối mật) để đơn vị gửi chứng từ điện tử và hồ sơ điện tử đến đơn vị kho bạc nơi giao dịch; xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cán bộ trong toàn hệ thống thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách, kế toán ngân sách và thanh toán điện tử giữa KBNN với hệ thống ngân hàng. Trong tương lai, mô hình kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ” đang được Chính phủ thúc đẩy hướng đến xây dựng theo lộ trình đến năm 2030.

Hiện có gần 70% số thu ngân sách nhà nước đã thực hiện qua các ngân hàng thương mại được KBNN ủy nhiệm thu và 99% số thu ngân sách nhà nước qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử. Vì vậy, tại văn phòng KBNN giờ đây cũng đã vắng khách hàng và việc thực hiện theo hình thức điện tử đã giảm số lượng lớn giấy tờ giao dịch.

Những nền tảng ban đầu cho thấy Lâm Đồng cũng đã bắt kịp xu hướng, có những thay đổi nhất định trong ứng dụng công nghệ số vào các giao dịch tài chính, ngân hàng. Ứng dụng công nghệ số được xem là “kim chỉ nam” trong phát triển và tiếp tục phát huy kết quả về thủ tục hành chính của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

DIỄM THƯƠNG