Giá cả thị trường 5 tháng đầu năm có nhiều biến động

Ngày 7/6, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2021 tăng 0,23% so với tháng trước, tăng 3,07% so với cùng kỳ. Theo đó, bình quân 5 tháng đầu năm 2021 tăng 1,41% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng so với tháng trước có 6 nhóm tác động tăng; trong đó 2 nhóm có mức tăng tương đối gồm nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,09%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,62%. Bên cạnh đó, có 3 nhóm tác động giảm là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,02%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,19%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,72%. Riêng nhóm giáo dục; thuốc và dịch vụ y tế ổn định so với tháng trước.

Nguyên nhân CPI tháng này tăng do cuối tháng 4, đầu tháng 5 rơi vào kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng đông, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng; giá xăng, dầu điều chỉnh tăng ngày 27/4 và ngày 12/5/2021 tác động đến chỉ số giá nhóm giao thông. Đồng thời, giá dầu hỏa, điện, nước, vật liệu xây dựng tăng; đồ uống và một số mặt hàng thiết yếu khác tại các siêu thị, cửa hàng hết chương trình khuyến mãi giá tăng trở lại.

Tuy nhiên, vẫn còn một số yếu tố khác tác động giảm chỉ số giá chung như: Giá gas giảm 19.000 đồng/bình 12 kg; giá hoa giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19 dẫn đến mức tiêu thụ tại chợ đầu mối giảm…

