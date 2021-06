HỌP TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI

(LĐ online) - Ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ tháng 6, những tháng còn lại trong năm 2021 và công tác phòng chống Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp điều hành cuộc họp kinh tế - xã hội trực tuyến toàn tỉnh tháng 5/2021

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày: Trong tháng 5 và 5 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; lượng khách du lịch, khách qua lưu trú tăng khá so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng cao so cùng kỳ; thu ngân sách tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội cơ bản ổn định.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được triển khai tốt. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 đã thành công tốt đẹp; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%, có 5 huyện đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có giải pháp chống dịch phù hợp. Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, lưu trú, giải trí... gặp nhiều khó khăn; kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tăng so với cùng kỳ. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, phân lô bán nền còn diễn biến phức tạp. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, tình trạng giá thép tăng, khan hiếm vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. An sinh xã hội của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tại điểm cầu trung tâm có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, HĐND và đoàn thể xã hội...

Nâng cấp độ phòng chống Covid-19 lên mức cao nhất

Báo cáo tình hình ứng phó dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Giám đốc Sở Y tế trình bày, cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 2/6, toàn tỉnh có 1.554 trường hợp đang cách ly; trong đó, cách ly y tế 21 trường hợp, cách ly tập trung 234 trường hợp và cách ly tại nhà 1.299 trường hợp. Mặc dù cho tới thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện được ca dương tính nào, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu không chủ quan, lơ là, ngạo nghễ, khinh suất… nếu để xảy ra một ca thôi, thì tình hình rất phức tạp; còn nếu xảy ra như Bắc Ninh, Bắc Giang hay Tp.HCM thì chúng ta không có sức chống đỡ…

Các địa phương cũng báo cáo đều tập trung thực hiện nghiêm túc và sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó với dịch bệnh; đồng thời, kiến nghị các đối tượng ưu tiên tiêm vacxin, hỗ trợ thêm máy móc, thiết bị y tế phòng dịch, thực hiện đưa các trường hợp đi cách ly y tế hợp lý để thuận tiện cho quá trình quản lý và chăm sóc, cơ chế hỗ trợ công tác trực chốt kiểm dịch…

Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình ứng phó dịch bệnh Covid trên địa bàn toàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Công tác phòng chống Covid -19 là việc của cấp ủy, chính quyền. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trong tình hình hiện nay là quan trọng nhất. Cơ hội phát triển của chúng ta còn nhiều, nhưng tình hình các biến chủng Covid -19 khiến chúng ta rất khó xoay trở nếu có ca dịch xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải nâng cấp độ phòng chống dịch lên mức cao nhất. Trước hết là phát huy nội lực trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm và nhanh chóng ổn định tình hình”.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã phát hiện chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương; tình hình dịch bệnh phức tạp hơn, tác động mạnh hơn, khắc phục khó hơn so với giai đoạn trước. Các ngành, các cấp phải kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh xác định, năm 2021 còn rất nhiều khó khăn, nhưng nếu chúng ta đoàn kết, đồng thuận, có quyết tâm, có khát vọng thì sẽ vượt qua.

LÊ HOA