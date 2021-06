Lâm Đồng ký kết chuỗi tiêu thụ thực phẩm an toàn với Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐ online) - Ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng thông tin, tỉnh vừa ký kết phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn giữa tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Sản xuất và chế biến nông sản của Công ty TNHH Sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy - Đức Trọng tham gia vào chuỗi thực phẩm an toàn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 32 cơ sở được cấp giấy chứng nhận tham gia Đề án Chuỗi thực phẩm an toàn thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với sản lượng rau rủ quả là trên 62,5 ngàn tấn/năm.

Việc ký kết xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn giữa 2 đơn vị được kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu đến tay người tiêu dùng. Qua đó, tăng sản lượng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn từ cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của tỉnh Lâm Đồng được tiêu thụ tại các siêu thị, chợ đầu mối và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống của Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể sẽ tăng 50% sản lượng với khoảng 94 ngàn tấn rau của quả/năm và 15 chuỗi mới.

Ông Nguyễn Văn Châu cho biết, thông qua việc ký kết tăng các chuỗi thực phẩm an toàn, Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025, có 85% các nông sản, thực phẩm chủ lực của tình tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn.

HOÀNG YÊN