Tìm hướng tiêu thụ nông sản trong đại dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản Lâm Đồng đang trong giai đoạn thu hoạch có nguy cơ ùn ứ, khó tiêu thụ, cần thiết phải tìm hướng mở rộng kết nối tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng khuyến khích mở rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản trong đại dịch COVID-19. (Ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư)

Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hàng năm đạt sản lượng các sản phẩm nông nghiệp gồm: hơn 3 tỷ cành hoa, gần 3 triệu tấn rau, 500.000 tấn cà phê, 180.000 tấn trái cây. Trong đó, sản phẩm rau Lâm Đồng tiêu thụ trong nước chiếm tỷ lệ khoảng 90% trên tổng sản lượng, bao gồm phần lớn thị phần các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ (60-63%), miền Tây Nam Bộ (12-15%), miền Trung (12-17%), Hà Nội (7-10%). Tương tự sản phẩm hoa Lâm Đồng tiêu thụ hơn 89,5% tỷ lệ sản lượng đến các thị trường đô thị lớn trong nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, khu vực miền Đông Nam Bộ.

Riêng sản phẩm chăn nuôi ở Lâm Đồng chủ yếu tiêu thụ dưới dạng tươi sống, tỷ lệ sản phẩm cấp đông, chế biến vẫn còn hạn chế. Cụ thể, sản phẩm sữa bò tiêu thụ 97% ngoài tỉnh và 3% tiêu thụ nội tỉnh Lâm Đồng thông qua 3 Công ty Vinamilk (76,8%), Dalat Milk (9,4%), Cô gái Hà Lan (12,7%). Tiếp theo, sản phẩm thịt heo tiêu thụ nội tỉnh Lâm Đồng và tiêu thụ thị trường TP Hồ Chí Minh với 80% sản lượng; 20% còn lại tiêu thụ với hình thức nuôi gia công. Ngoài ra, các sản phẩm bò thịt tiêu thụ phần lớn thị trường nội tỉnh Lâm Đồng, gà thịt cũng được liên kết chăn nuôi và tiêu thụ theo hình thức gia công đạt tỷ lệ hơn 63%.

Tính riêng với thị trường nông sản xuất khẩu Lâm Đồng trong năm 2020 đạt gần 34.560 tấn rau; hơn 370 triệu cành hoa; gần 9.000 tấn chè; gần 100.000 tấn cà phê nhân; hơn 1.340 tấn hạt điều nhân. “Thời gian qua, xuất khẩu nông sản Lâm Đồng luôn đứng đầu trong nhóm hàng xuất khẩu. Thị trường truyền thống ở đây gồm hơn 40 nước thuộc các khu vực châu Âu, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13%/năm trong giai đoạn năm 2016 - 2020...”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nhận định.

Tuy nhiên, cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, giữa bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nông sản Lâm Đồng trong 4 tháng đầu năm 2021 với sản lượng tiêu thụ rau, củ, quả trong nước giảm 30 - 40% tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống trong nước; giảm 50% tại các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng. Và sản lượng tiêu thụ hoa trong nước cũng giảm 40% do nhiều chương trình lễ hội, hội nghị trong nước bị hủy... Đáng kể nhiều mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu cũng trong tình trạng giảm tỷ lệ sản lượng như: cà phê nhân (hơn 60,3%), chè chế biến (gần 35%); hạt điều nhân (hơn 16%)...

Để thúc đẩy thị trường tiêu thụ nông sản Lâm Đồng trước tình hình diễn biến khó lường của dịch COVID - 19, giải pháp của ngành Nông nghiệp Lâm Đồng được triển khai rà soát các hoạt động sơ chế, chế biến, dự trữ nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn phòng, chống dịch bệnh để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất ổn định. Với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn cần khuyến khích đầu tư mở rộng hệ thống kho lạnh dự trữ nông sản, đồng thời tăng cường liên kết hộ nông dân, chủ động giải quyết các tình huống nông sản ách tắc, tiêu thụ khó khăn. Đặc biệt, các doanh nghiệp vận tải cần bố trí đủ phương tiện, nhất là các xe lạnh vận chuyển rau, hoa Lâm Đồng đến các thị trường đô thị lớn trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh..., tránh tồn đọng, ách tắc hàng hóa do không được vận chuyển kịp thời.

Với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phải vào cuộc tích cực hơn nữa để thúc đẩy nông sản tiêu thụ trên địa bàn trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Trước hết, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng phối hợp với các địa phương điều tiết thu hoạch các mặt hàng nông sản như sầu riêng, bơ, tránh ùn ứ. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng kịp thời dự báo thông tin, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án tiêu thụ nông sản phù hợp. Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tăng cường hướng dẫn, chuyển giao cho nông dân về kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi phù hợp trên từng vùng, từng thời điểm sản xuất khác nhau. Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng tiếp tục đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển nghề nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

“UBND các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ diện tích cây trồng đã và đang trong thời điểm thu hoạch, qua đó phân loại chất lượng, tổ chức tiêu thụ sớm ngay từ ngày đầu...”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng lưu ý.

VĂN VIỆT