Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và hướng đến những mục tiêu đầu tư dài hạn

(LĐ online) - Ngày 30/6/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong năm 2020, Công ty vượt kế hoạch về lợi nhuận, cổ tức và đang hướng đến những mục tiêu đầu tư dài hạn.

Do tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với hình thức trực tuyến. Cuộc họp đã diễn ra với sự tham dự của các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 422.274.889 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tham dự Đại hội có đại diện Hội đồng thành viên, lãnh đạo và các ban chuyên môn của Tổng Công ty Phát điện 1 - Cổ đông chiếm cổ phần chi phối tại Công ty.

Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT đang điều hành Đại hội tại điểm cầu trụ sở Công ty

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 do Phó Tổng Giám đốc Đỗ Minh Lộc trình bày tại Đại hội, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 không thuận lợi. Lưu lượng nước về hồ Đơn Dương trong các tháng mùa khô rất thấp nhưng trong các tháng cuối năm đã xuất hiện 4 cơn lũ đến hồ và phải xả điều tiết 167,55 triệu m3, nhiều hơn dung tích hữu ích của hồ (155 triệu m3); lưu lượng nước về hồ Hàm Thuận đạt tần suất 85%, thấp nhất trong 10 năm gần đây và so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, nhiều dự án năng lượng mặt trời được đưa vào vận hành và phụ tải giảm thấp nên hệ thống thừa nguồn, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ lưới điện khu vực Ninh Thuận đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch sản xuất điện, doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Trong 7 tháng mùa khô, nhà máy Đa Nhim giảm 118,82 triệu kWh do không đưa được mực nước hồ về mực nước thấp nhất theo quy trình vận hành liên hồ chứa, trong khi các tháng mùa mưa phải giảm 75,36 triệu kWh do quá tải đường dây; nhà máy điện mặt trời Đa Mi giảm 418.000 kWh do hệ thống thừa công suất trong các tháng 11 và 12/2020.

Tuy nhiên, với những nỗ lực của tập thể người lao động, trong năm 2020, Công ty sản xuất được 2.515,6 triệu kWh, đạt 97,8% kế hoạch và cổ tức 16% đạt 114% kế hoạch.

Trong công tác đầu tư tài chính, Công ty đang góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha, Thủy điện A Vương, Thủy điện Sông Ba Hạ và Phong điện Thuận Bình. Trong năm 2020, Công ty đã nhận cổ tức từ các công ty này khoảng 8 tỉ đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với sản lượng điện sản xuất là 2.488 triệu kWh và mức cố tức là 14%.

Cổ đông tham gia biểu quyết trực tuyến tại Đại hội

Để sử dụng hiệu quả dòng tiền, trong giai đoạn tiếp theo, Công ty tập trung vào các mục tiêu dài hạn như: Hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim và phát điện với công suất 80 MW vào quý 3/2021; hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2 với công suất 80 MW vào năm 2026 và triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị các nhà máy Đa Mi, Đa Nhim và Sông Pha.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 1 đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ và người lao động trong Công ty đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành tích của Tổng Công ty và đề nghị Công ty tiếp tục phát huy hơn nữa các thế mạnh để hoàn thành các mục tiêu dài hạn.

Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã cám ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông. Ông Nguyễn Trọng Oánh cho biết Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm quản lý vận hành, khai thác có hiệu quả các nhà máy của Công ty, nâng cao hiệu trong sản xuất kinh doanh và đầu tư để đạt được kết quả tốt nhất. Trước mắt, Công ty sẽ tập trung đưa tổ máy H5 thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim vào vận hành đủ công suất thiết kế vào tháng 8/2021. Bên cạnh đó, Công ty sẽ hoàn thiện hồ sơ bổ sung Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2 vào Quy hoạch điện VIII và triển khai công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành Dự án trong năm 2026.

Khi Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2 hoàn thành, Nhà máy thủy điện Đa Nhim có công suất 320 MW, tổng công suất của Công ty ĐHĐ sẽ là 850MW.

HỒNG HÀ