Đam Rông: Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 101 tỷ đồng

Thông tin từ UBND huyện Đam Rông cho biết, tổng vốn đầu xây dựng cơ bản được phân bổ trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm là 247.202 triệu đồng, đầu tư xây dựng 78 công trình, dự án. Qua đó, khối lượng thực hiện giải ngân trong 6 tháng đạt 100.952 triệu đồng, bằng 40,84% kế hoạch vốn phân bổ.

Hiện tại, tiến độ giải ngân ở Đam Rông còn chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân là do việc lập hồ sơ chậm, các công trình vốn nông thôn mới (điện nhánh rẽ) thực hiện đấu thầu qua mạng do UBND các xã lần đầu thực hiện nên còn lúng túng, mất nhiều thời gian; tình trạng giá thép tăng cao bất thường dẫn đến một số công trình nhà thầu thi công cầm chừng hoặc dừng thi công, ảnh hưởng rất lớn đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của huyện.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp, các công trình xây dựng mới, đảm bảo chất lượng và giải ngân theo kế hoạch.

HOÀNG YÊN