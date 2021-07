Đức Trọng: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Đức Trọng vẫn cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Để đạt chỉ tiêu cả năm, trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện Đức Trọng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Lãnh đạo huyện Đức Trọng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, trong 6 tháng đầu năm 2021, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể: Giá trị sản lượng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.864,9 tỷ đồng, đạt 38,66% so với kế hoạch, tăng 4,84% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 2.345,1 tỷ đồng, bằng 55,54% kế hoạch và tăng 9,75% so cùng kỳ. Giá trị xây dựng ước thực hiện 2.050 tỷ đồng, đạt 47,53% kế hoạch và tăng 6,53% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 542,1 tỷ đồng, đạt 60% dự toán giao, 134% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 2.891 lao động, đạt 64,2% kế hoạch năm...

Theo đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND huyện; các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn đã chủ động và có nhiều nỗ lực cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, kinh tế, xã hội của huyện vẫn duy trì tăng trưởng, nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế thực hiện tương đối tốt. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR được chỉ đạo quyết liệt...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn huyện vẫn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ thu ngân sách tuy đạt kế hoạch nhưng vẫn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt theo yêu cầu; công tác lập quy hoạch còn chậm so kế hoạch; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng vẫn còn xảy ra ở một số nơi; việc triển khai trồng rừng sau giải tỏa, trồng xen, trồng cây xanh năm 2021 còn chậm so kế hoạch; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ...

Nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực

Tại cuộc họp trực tuyến mới đây, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Nguyễn Văn Cường, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn đã cùng phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn. Theo đó, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, những tháng cuối năm 2021, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban đơn vị thuộc huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung cụ thể như: Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ; tạo các điều kiện để kinh doanh phát triển, triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhằm khai thác và nuôi dưỡng tốt nguồn thu. Hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021. Phấn đấu thu vượt 10% trở lên so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cùng đó, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các phòng, ban liên quan phối hợp với các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh giá đất; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư.

Song song với đó, cần đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhằm nâng cao tỷ lệ BHYT toàn dân. Thường xuyên rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT theo quy định; tập trung hướng dẫn các xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cũng như các tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí mới, năm 2021 có ít nhất 1 xã đủ điều kiện công nhận nông thôn kiểu mẫu, 4 xã đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới nâng cao; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chuẩn bị tốt công tác diễn tập, công tác tuyển quân năm 2022; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Mặt khác, cần chủ động phát huy nội lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp... Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch; xử lý nghiêm theo đúng quy định các trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm...

NHẬT MINH