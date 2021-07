Giá rau, hoa biến động do dịch COVID-19

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và TP Đà Lạt, giá một số sản phẩm nông sản và vật tư có sự biến động đáng kể.

Cụ thể, sản phẩm rau, củ, quả khảo sát từ ngày 19-25/7: Cà chua 13.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; bắp cải và cải thảo 5.500 đồng/kg, đều tăng 500 - 1.000 đồng/kg; củ dền 12.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ và vàng) 20.000 đồng/kg, tăng 14.000 đồng/kg so với tuần trước. Nguyên nhân do một số tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội nhưng nhu cầu mua hàng tích trữ cao, các vựa rau vẫn đi hàng và một số người dân mua lẻ để gửi đi các tỉnh, thành, các siêu thị đang hút hàng... nên giá ớt chuông Đà Lạt, bắp cải, cải thảo... đều tăng so với thời gian trước.

Về sản phẩm hoa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khó khăn trong việc tiêu thụ và nhu cầu của người tiêu dùng giảm nên giá một số loại hoa Đà Lạt tiếp tục giảm mạnh. Thậm chí một số hoa loại 2 và loại 3 phải nhổ bỏ. Hoa lay ơn hiện còn 15.000 - 18.000 đồng/chục, giảm 2.000 đồng/chục; hoa cúc chùm 4.000 đồng/bó, giảm 2.000 đồng/bó; hoa đồng tiền 8.000 đồng/chục, giảm 4.000 đồng/chục; hoa lily Sorbone và Concador 35.000 - 40.000 đồng/bó, giảm 10.000 - 15.000 đồng/bó so với tuần trước…

C.PHONG