Khách hàng đầu tiên được giải ngân cho vay theo Nghị quyết 68

(LĐ online) - Ngày 28/7, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đức Trọng và Công ty TNHH Đồng Thúy đã ký hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đức Trọng và ông Nguyễn Ngọc Đồng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy ký hợp đồng tín dụng giải ngân vay vốn theo Nghi quyết 68

Công ty TNHH Đồng Thúy - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải là đơn vị đầu tiên được vay vốn của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo hợp đồng tín dụng giải ngân, Công ty TNHH Đồng Thúy được vay vốn của NHCSXH huyện Đức Trọng với số tiền dự kiến sẽ trả lương cho 747 lượt lao động trong 3 tháng 7, 8 và 9 là 2 tỷ 935 triệu đồng, lãi suất 0%, thời hạn 11 tháng; trong đó, tháng 7/2021, Công ty được vay 725,2 triệu đồng để trả lương cho 195 lao động.

Hợp đồng tín dụng giải ngân cho Công ty TNHH Đồng Thúy cũng là thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 8/7/2021 của NHCSXH hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, với mục tiêu hỗ trợ vốn tín dụng cho người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Đồng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy, cho biết: Nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước qua NHCSXH đã kịp thời giúp Công ty có nguồn kinh phí đảm bảo chi trả lương cho người lao động, giúp cho Ban Giám đốc vừa giảm được gánh nặng khó khăn khi doanh thu gần như cạn kiệt, vừa giúp đơn vị giữ được nguồn nhân lực để có thể hoạt động ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Công ty sẽ thực hiện chi trả lương ngay khi được giải ngân cho người lao động.

