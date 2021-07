Ổi lê thơm ngọt đất Tân Thành

Xã Tân Thành, huyện Đức Trọng vốn là vùng cây cà phê truyền thống với hầu hết nông dân sống bằng canh tác cà phê. Và một nông dân đã sáng tạo, chuyển đổi cây trồng sang một thứ quả đặc sản cho thu nhập cao hơn, ổn định hơn, đó là trái ổi lê Đài Loan.

Chị Hiền thu hoạch ổi lê

Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng đang tỉa lá cho vườn ổi lê mới trồng 12 tháng của mình. Dù mới 1 năm tuổi nhưng vườn ổi đã cho thu hoạch đều đặn hàng tuần, với sản lượng chưa cao nhưng giá tốt. Chị Hiền cho biết, cũng như hầu hết bà con nông dân xung quanh, trước đây chị cũng quen với cây cà phê, cây rau màu. Cà phê xuống giá, công chăm sóc nhiều, chị suy nghĩ mãi tìm hướng thay đổi cây trồng và qua tìm hiểu, xem xét cụ thể, chị quyết định xuống giống trên 2 sào ổi lê.

Chị Hiền cho biết, cây ổi lê là giống có nguồn gốc Đài Loan, trái vừa phải, vỏ xanh bóng, ruột mềm, vị ngọt, ngọt hơn so với ổi truyền thống. Đặc biệt, cây ổi lê trồng cho thu hoạch rất nhanh, như gia đình chị trồng cho thu hoạch tốt sau 8 tháng. Chị Hiền chia sẻ: “Diện tích ổi lê của nhà tôi tầm 2,2 sào, ngay khi trồng được vài tháng là cây đã ra hoa. Tuy nhiên, để dưỡng cây tôi phải bỏ hết hoa, hết trái non, để cây cứng cáp chừng 8 - 9 tháng mới bắt đầu để trái non phát triển. Cây non quá để ra trái liền sẽ kiệt sức, chột cây”. Hiện chị Hiền đang có thu hoạch rải rác với thời gian thu hoạch tầm 3 - 4 ngày/lần, khi những trái ổi đạt trọng lượng 3 trái/kg, vỏ xanh nhạt lên màu bóng, vị ngọt. Chị Hiền đánh giá, so với trồng cà phê thì trồng ổi rất nhàn, chỉ cần một mình chị là chăm sóc, thu họach vườn ổi đơn giản, dễ dàng, chi phí đầu tư lại thấp, không cần công lao động dồn dập như cà phê.

Theo chị Hiền, cây ổi lê có đặc điểm là ra trái quanh năm. Cây không quá cao và phân nhánh rất sớm, trái ra trên các nhánh. Vì vậy, khi trồng chị tuân thủ đúng hướng dẫn, trồng cây với mật độ vừa phải, cây cách cây 3x3 m, hố trồng được bón lót bằng lượng phân chuồng hoai mục. Khi mới trồng cây giống cao tầm 40 cm, sau 1 năm cây cao 1,5 cm. Chị Hiền cung cấp: “Trồng ổi lê theo đúng kỹ thuật là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vì lá và thân ổi chát, sâu bệnh rất hiếm. Côn trùng chỉ phá hại khi ổi kết trái. Vì vậy, ngay khi hoa kết trái non, rụng râu là tôi đã dùng bao chuyên dụng bọc trái, không để côn trùng chích hút. Nên cây ổi rất sạch, không phải dùng thuốc men gì hết, chỉ có bỏ phân cho gốc và vài tháng làm cỏ một lần cho vườn sạch”. Khi cành già hết trái, chị hiền cắt tỉa cành, cây nảy chồi mới và tiếp tục ra trái. Chị Hiền đánh giá: “Cây ổi lê cho trái quanh năm, như hiện tôi thu hoạch thường xuyên cung cấp ra thị trường. Như vùng Tân Thành chưa có nhà nào trồng ổi, đều phải nhập nơi khác về nên tôi hái trái cung cấp cho thị trường ngay địa phương cũng chưa đủ. Giá hiện tại là 15 ngàn/kg, như vườn ổn này cho thu hoạch trung bình cũng được 4 - 5 tạ trái trong năm đầu tiên”. Và theo chị Hiền, người cung cấp giống cho biết ổi lê là cây lâu năm, càng lớn sẽ cho năng suất càng cao, cây có thể sống hàng chục năm.

Chị La Thị Linh Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, huyện Đức Trọng đánh giá, mô hình trồng ổi của chị Nguyễn Thị Hiền là một mô hình rất mới, bước đầu cho thấy thành công của việc chuyển đổi giống cây trồng. Vườn ổi của chị Hiền cung cấp trái cho người tiêu dùng trong xã, mang lại thu nhập thường xuyên và cao gấp 2 - 3 lần so với trồng cà phê. Từ mô hình thành công của chị Hiền, nhiều nông hộ trong xã cũng đang tính toán chuyển cà phê năng suất thấp sang trồng những loại cây cho năng suất cao hơn, đa dạng hóa cây trồng ở địa phương, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất.

DIỆP QUỲNH