Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chính quyền các cấp; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và quyết tâm chính trị cao của công chức và người lao động trong ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng, đích đến là con số phấn đấu thu ngân sách nhà nước 10.300 tỷ năm 2021 không còn quá xa.

Sản xuất ở Công ty TNHH Lụa tơ tằm Bảo Lộc

Đích đến 10.300 tỷ

Theo chỉ tiêu đề ra, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 10.300 tỷ, đạt 129% dự toán Trung ương, 111% dự toán địa phương. Hiện ngành Thuế Lâm Đồng phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 3.900 tỷ, đạt 42% dự toán địa phương.

Dù tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 nhưng tiến độ thu NSNN trên địa bàn tỉnh vẫn đạt yêu cầu so với chỉ tiêu HÐND tỉnh giao; chi ngân sách nhà nước được điều hành, quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Trong những tháng đầu năm 2021, tình hình KT-XH ổn định, tiến độ thu NSNN trên địa bàn có chiều hướng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2020, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2021 tăng 1.000 tỷ (từ 9.300 tỷ lên 10.300 tỷ) so với dự toán HĐND tỉnh giao, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp để phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu đã giao.

Nhiều giải pháp tăng thu

Dịch bệnh COVID-9 diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu NSNN những tháng cuối năm. Vì vậy, ngành Thuế đặt ra nhiều giải pháp tăng thu để phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương năm 2021.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết: Với mục tiêu đã được vạch ra, trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế quyết liệt triển khai công tác chống thất thu thuế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó tập trung các lĩnh vực xăng dầu, khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản, vận tải... Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 05/CTr-CT ngày 4/1/2021 của Cục Thuế về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021, trong đó tập trung triển khai các chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế… hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh khắc phục khó khăn do tác động của dịch COVID-9, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định, bền vững nguồn thu. Tăng cường công tác quản lý, đăng ký mã số thuế; Kịp thời đưa vào quản lý thuế các trường hợp phát sinh mới; Điều chỉnh các trường hợp ngưng, nghỉ kinh doanh, giải thể...; Tổ chức đôn đốc, kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đôn đốc thu kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước; Thực hiện kịp thời và đúng quy trình các chính sách về miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế, tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn cho người nộp thuế.

Một giải pháp cũng được thống nhất đó là tiếp tục triển khai nâng cấp, phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, từng bước liên kết, tự động hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý thuế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, nâng cấp đường truyền, hạ tầng tránh tình trạng lỗi, nghẽn mạng. Tiếp tục thực hiện dự án hiện đại hóa công tác thu nộp thuế, trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan Thuế với Hải quan, Tài chính, Kho bạc. Triển khai có hiệu quả hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS, QHS theo kế hoạch của Tổng cục Thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa cũng đã đề nghị các đơn vị thực hiện thu ngân sách trong ngành Thuế, Tài chính của tỉnh tập trung rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm theo chỉ tiêu ban đầu… Cùng với việc duy trì các hoạt động nghiệp vụ, Cục Thuế Lâm Đồng cần nỗ lực triển khai các hoạt động chức năng về quản lý và kiểm soát nguồn thu, như kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế nhằm phát hiện nhanh sự mâu thuẫn, tiềm ẩn việc kê khai không đủ thuế để có căn cứ đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế sát với thực tế phát sinh; công tác thanh tra, kiểm tra thuế dựa trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin quản lý rủi ro, “xoáy” vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra; kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh trong hoạt động chống thất thu thuế; tích cực thu hồi nợ thuế thông qua giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng phòng, chi cục thuế, từng đội thuế và công chức thuế, đồng thời giám sát tiến độ thu nợ thuế theo hàng tháng, hàng quý... nhằm tác động trực tiếp và hiệu quả trong khai thác nguồn thu, nâng cao số thu ngay trong quý III/2021.

Kịch bản thu NSNN đã và đang được thực hiện theo đúng lộ trình với nhiều tín hiệu khả quan. Với quyết tâm tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ “mục tiêu kép”, ngành Thuế Lâm Đồng vẫn đang tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế trong tình hình khó khăn do dịch bệnh. Và, với những giải pháp dài hơi đã được vạch ra, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của Nhân dân, đích đến 10.300 tỷ đã không còn quá xa.

DIỄM THƯƠNG