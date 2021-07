Thuế thu từ nhà đất tiếp tục tăng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thuế thu từ đất, nhà tiếp tục tăng, bằng 140% so với cùng kỳ.

Theo đó, thu được 1.230 tỷ đồng, đạt 92% dự toán Trung ương, đạt 68% dự toán địa phương, bằng 140% so cùng kỳ.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất 1.062,9 tỷ đồng, đạt 97% dự toán Trung ương, đạt 71% dự toán địa phương, bằng 134% so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tăng so với cùng kỳ, một phần do thu nợ tiền sử dụng đất được ghi nợ của các năm trước có thời hạn nộp từ ngày 28/2/2021 theo quy định của Nghị định 79/2020/NĐ-CP; đồng thời Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nộp tiền thuê đất nợ từ năm 2020 trở về trước và tiền thuê đất năm 2021 với số tiền là 95,2 tỷ đồng.

D.THƯƠNG