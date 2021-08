Bảo Lâm: Thu ngân sách trên 740 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chi cục Thuế Bảo Lộc - Bảo Lâm, tính đến ngày 21/7, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm đạt trên 740 tỷ đồng, bằng 123% dự toán và bằng 187% so cùng kỳ. Trong đó, phần tỉnh quản lý thu đạt hơn 320 tỷ đồng, bằng 80% dự toán và bằng 111% so cùng kỳ; phần huyện quản lý thu đạt gần 420 tỷ đồng, bằng 206% dự toán và bằng 386% so cùng kỳ.

Các khoản thu từ thuế phí đạt trên 138 tỷ đồng, bằng 120% dự toán và bằng 214% so cùng kỳ; thu từ đất nhà đạt hơn 268 tỷ đồng, bằng 340% dự toán; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 127 triệu đồng, bằng 32% dự toán và thu khác đạt trên 12 tỷ đồng, bằng 143% dự toán.

TRỊNH CHU