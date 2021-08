Để doanh nghiệp ''vững tay chèo'' trong đại dịch

(LĐ online) - Xác định rõ dịch bệnh Covid-19 sẽ còn kéo dài và gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề cho xã hội nói chung và vấn đề sản xuất, kinh doanh nói riêng, nhiều doanh nghiệp ở Lâm Đồng đã có những động thái nhằm thực hiện song song và hiệu quả hai nhiệm vụ: chống dịch và duy trì sản xuất, kinh doanh.

Vừa sản xuất vừa chống dịch là mục tiêu kép được đặt ra hiện nay tại các doanh nghiệp

KHÓ KHĂN

Xuất khẩu khoảng 3.000 tấn khoai lang tươi nguyên củ và 3.000 tấn khoai lang cấp đông sang thị trường Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc… Đó là con số trung bình những năm trước đây của Công ty cổ phần Viên Sơn (thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) , đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu nông sản có quy mô ở Đức Trọng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Duy Đa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn cho biết: “Việc kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 bùng phát. Vấn đề lưu thông hàng hóa kể cả đầu vào lẫn đầu ra là một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp thời điểm hiện tại”.

Hiện nay, các tài xế xe tải khi lưu thông cần khai báo y tế, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Việc các tài xế di chuyển liên tục, phải thực hiện xét nghiệm nhiều lần đã khiến họ trở nên mệt mỏi. Ghi nhận tại Công ty Cổ phần Viên Sơn, hiện nhiều tài xế xin tạm nghỉ việc vì mũi bị chảy máu, đau nhức do lấy mẫu xét nghiệm quá nhiều. Vậy nên doanh nghiệp cũng phải tìm cách xoay vòng, luân phiên tài xế để cầm cự với dịch bệnh. Hiện nay, doanh nghiệp này đã chi 30-40 tỷ đồng nhập máy móc, trang thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, máy đã về kho bãi nhưng các chuyên gia, kỹ sư ở TP.HCM không thể lên lắp ráp nên tiến độ công việc bị ảnh hưởng. Sản lượng hàng hóa vì thế cũng giảm khoảng 20% so với kế hoạch đề ra trong năm nay.

Và khó khăn cũng là cụm từ mà nhiều doanh nghiệp khác đang nhắc tới. Tại Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc hiện nay công đoạn cung ứng, vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Ông Tô Quang Dũng, Giám đốc điều hành công ty này cho biết: “Lực lượng tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính và xe vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu về “luồng xanh”. Do dịch bệnh nên việc nhận hàng ở các hệ thống siêu thị cũng trở nên khắt khe, chậm hơn.Trước đây, siêu thị nhận hàng từ 8h đến 15h hàng ngày nhưng hiện nay chỉ tập trung vào lúc sáng sớm. Do vậy, có những ngày tài xế đã phải đi giao hàng từ 4h sáng. Cũng chính vì vậy mà người sản xuất phải chuẩn bị hàng sớm hơn. Để đảm bảo nguồn nông sản, doanh nghiệp phải thay đổi thời gian thu hoạch, thời gian đóng gói, bốc hàng. Việc này đã khiến nhiều sản phẩm rau ăn lá như súp lơ xanh, cải bó xôi… bị giảm chất lượng, thậm chí bị héo úa”.

TÌM CÁCH THÍCH ỨNG

Xác định rõ dịch bệnh không thể chấm dứt trong ngày một ngày hai, nền kinh tế sẽ còn mất nhiều thời gian để hồi phục. Bởi vậy các doanh nghiệp bắt buộc phải có giải pháp để tìm cách thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Viên Sơn đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn lều, bạt, lương thực, thực phẩm để lực lượng công nhân có thể ăn ở tại công ty và làm việc nếu xảy ra trường hợp giãn cách xã hội. Tiến hành dự trữ nguyên liệu trong sản xuất. Và dự trữ bao bì để phục vụ khâu chế biến, đóng gói. “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc giữ trữ nguyên liệu đầu vào rất quan trọng để duy trì sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc dự trữ này cũng có giới hạn và cũng khó kéo dài nên công ty phải nghiên cứu để linh hoạt trong từng giai đoạn”, ông Nguyễn Duy Đa nói.

Đối với Công ty TNHH Trang trại Trường Phúc (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), nguồn sản phẩm chủ yếu là rau và ngoài việc xuất khẩu sang Hàn Quốc, doanh nghiệp này cũng đẩy mạnh tiêu thụ ở các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống trên toàn quốc. Do vậy, để chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp chuyển hướng, tổ chức các gian hàng online để đưa nông sản đến tay người tiêu dùng. Theo đó, trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp này được Sở NN-PTNT và Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ kết nối kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử voso.vn. Cùng với việc chuyển kênh bán hàng online, doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm để người tiêu dùng lựa chọn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, xác định tâm lý người dân ngại ra đường, ngại đến các cửa hàng, siêu thị mua sắm nên hàng hóa sẽ tiêu thụ bị chậm. Do vậy, công ty này có giải pháp gói sản phẩm theo combo với các loại rau như: xà lách, bắp cải, súp lơ thậm chí có cả chanh, ớt… Mỗi combo có hơn chục loại rau thì khách hàng chỉ cần đặt một lần là có thể dùng được nhiều ngày. Ông Dũng cũng cho hay, các combo rau củ của doanh nghiệp hiện được tiêu thụ rất nhanh. Ở bao bì của mỗi combo có in chi tiết về trọng lượng, nhà sản xuất, chi tiết từng loại rau củ. Và quan trọng hơn, doanh nghiệp thiết kế nhiều combo nên người dùng có thể lựa chọn theo sở thích.

Ngoài đổi thay các chiến lược kinh doanh phù hợp, các doanh nghiệp cũng đã chủ động trong công tác y tế phòng dịch. Đơn cử như tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Lâm Đồng đã tập huấn, diễn tập tình huống Covid -19 và tổ chức Test nhanh kháng khuẩn cho nhân viên công ty. Điều này ngoài đảm bảo sức khỏe còn nâng cao ý thức và tạo sự chủ động cho đội ngũ công nhân trong phòng dịch.

Và việc tìm ra nhiều giải pháp nhằm “sống chung với dịch” đang là hướng đi chung của nhiều doanh nghiệp. Rà soát lại các kế hoạch chi tiêu theo hướng “tối giản” và cắt giảm, điều chỉnh lại những chương trình đầu tư chưa cấp thiết hoặc không còn phù hợp. Khuyến khích các sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu, hàng hóa dịch vụ mới. Chuyển đổi sang hình thức bán hàng online, củng cố nền tảng thương mại điện tử...là hàng loạt các giải pháp mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới để “vững tay chèo” trong đại dịch.

NGỌC NGÀ