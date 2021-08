Giữ vững tốc độ tăng trưởng trong đại dịch

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng toàn tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Từ quyết tâm cao nhất, đó chính là nhờ sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân nên toàn tỉnh đến thời điểm này đã thực hiện khá tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Sản xuất Rượu vang tại Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

Cụ thể, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5%; tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 10,7%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 43,2% so với cùng kỳ. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng ở cả ba khu vực: Nông nghiệp 4,42%, công nghiệp - xây dựng 7,56%, dịch vụ 4,18%. Nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, đảm bảo tiến độ thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 6.816 tỷ đồng, tăng 10,68% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 6.427 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán địa phương và tăng 43,2% so cùng kỳ.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực về tài chính, năng lực trong quản trị dự án đầu tư. Chủ động sớm phân khai vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm và tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm chú trọng; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường... Mặt khác, trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, không chỉ làm cho các doanh nghiệp thuộc ngành du lịch, dịch vụ, vận tải,... bị ảnh hưởng nặng nề mà còn làm cho nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành nghề khác cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, như: cắt giảm nhân lực, thu hẹp quy mô, sản phẩm sản xuất không tiêu thụ được. Hệ quả tất yếu đã có hàng nghìn người lao động bị mất việc làm hoặc ngưng việc tạm thời, nhiều doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực phá sản. Bên cạnh đó, giá cả một số hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào, nhu yếu phẩm,... biến động tăng tại một số thời điểm dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động bị mất việc làm gặp rất nhiều khó khăn.

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa diễn ra đã thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh kết quả khả quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng nhưng vẫn thiếu tính ổn định, bền vững; nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; sản xuất công nghiệp còn gặp khó khăn về thị trường. Việc nhân rộng mô hình trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao còn chậm. Vấn đề liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố gặp không ít khó khăn, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại một số tỉnh, thành phố phía Nam...

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp có giảm nhưng còn diễn biến phức tạp; quản lý tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng còn lỏng lẻo ở một số địa phương. Công tác lập quy hoạch còn chậm, quản lý theo quy hoạch chưa tốt. Thu ngân sách và chống thất thu ngân sách ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước ở một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, tính chủ động, quyết liệt trong giải quyết công việc chưa cao; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ, nhất là tội phạm lừa đảo, tín dụng đen, ma túy; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí.

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải phát huy cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh để bàn và thống nhất đưa ra những giải pháp đúng, biện pháp mạnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là những giải pháp đột phá để khơi thông các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

NGUYỆT THU