Làm gạch từ đất sét gầy

Giữa tháng 6 cao nguyên B’Lao, những viên gạch lỗ được làm theo công nghệ tuynel vẫn đều đặn theo những chuyến xe đến với các công trình xây dựng. Ấy là những viên gạch được sản xuất từ Công ty Công nghệ Xanh Lộc Châu, đơn vị sản xuất gạch vừa đi vào hoạt động tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Sản xuất tự động tại Công ty Công nghệ Xanh Lộc Châu

Anh Ngô Hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Xanh Lộc Châu chia sẻ, hiện doanh nghiệp là đơn vị sản xuất gạch duy nhất trên địa bàn Bảo Lộc và vùng lân cận. Đó là bởi vì Xanh Lộc Châu là đơn vị đầu tư hoàn toàn mới, bài bản, máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất mới, có thể sử dụng được nguồn nguyên liệu tận dụng tại địa phương. Anh Ngô Hải Đăng chia sẻ: “Nguồn đất nguyên liệu của Bảo Lộc rất hiếm, lượng đất sét thường dùng cho sản xuất gạch khó kiếm. Vì vậy khi nghiên cứu để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ở Bảo Lộc, chúng tôi đã phải đánh giá rất kỹ và lựa chọn công nghệ phù hợp, dù chi phí đầu tư tăng hơn”.

Hiện Công ty Xanh Lộc Châu sử dụng máy móc với độ tự động hóa, hiện đại hóa rất cao. Công nghệ gạch tuynel với máy móc hiện đại, lực ép lớn nên tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Anh Đăng cho biết, hệ thống máy móc của nhà máy sử dụng được lượng đất san lấp có thành phần đất sét tại các công trình xây dựng. Loại đất này vốn là đất sét gầy, công nghệ cũ không sử dụng vào sản xuất gạch được. Tuy nhiên, với hệ thống máy móc hiện đại, Công ty Công nghệ Xanh Lộc Châu sử dụng được nguồn nguyên liệu này. Không chỉ sử dụng đất sét gầy, doanh nghiệp còn dùng xỉ tro bay, phụ phẩm của quá trình sản xuất bauxite vào sản xuất, vừa giảm chi phí, vừa giảm ô nhiễm.

Dự án sản xuất gạch của Công ty Công nghệ Xanh Lộc Châu đăng kí 25 triệu viên gạch/năm. Để giảm chi phí, công ty ứng dụng tự động hóa rất nhiều khâu. Từ làm đất, vào khuôn, đóng khuôn, vào lò sấy, lò nung..., tất cả đều do máy móc và robot thực hiện. Đất được nghiền, chuyển lên băng chuyền, vào thùng phối trộn, chạy vào máy ra gạch ướt, vào lò sấy, vào lò nung và cho ra viên gạch thành phẩm. Anh Ngô Hải Đăng cho biết: “Một chu trình sấy, nung là 50 giờ. Lò nung và lò sấy cùng hoạt động, nhiệt thừa từ lò nung chúng tôi chuyển sang lò sấy, sấy khô viên gạch ướt trước khi đi vào lò nung. Vì vậy nhiệt được sử dụng hết, vừa tiết kiệm, vừa an toàn”. Điều khá đặc biệt là chất đốt được trộn trực tiếp vào viên gạch. Công ty sử dụng xỉ tro bay từ Nhà máy Bauxite Bảo Lâm trộn vào đất đóng gạch. Ở nhiệt độ 950 độ C, xỉ nóng chảy, kết khối vững chắc. Anh Đăng cũng cho biết, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng được nguồn nguyên liệu địa phương nên gạch của Công ty Xanh Lộc Châu chất lượng tốt, giá lại phù hợp với nhu cầu của các công trình xây dựng. Dù công ty vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản nhưng nhiều hạng mục đã xong, nên vẫn tổ chức hoạt động. Hiện mỗi tháng doanh nghiệp xuất xưởng từ 2-2,3 triệu viên gạch.

Là đơn vị sản xuất công nghiệp, máy móc tự động hóa rất cao nên Công ty Xanh Lộc Châu đặc biệt chú ý tới bảo đảm an toàn lao động. 29 người lao động, công nhân của công ty đều được đào tạo về an toàn lao động bởi các đơn vị độc lập. Quy trình sản xuất cũng được đơn vị tư vấn đánh giá chi tiết. Công ty dù vừa hoạt động nhưng công đoàn cơ sở (CĐCS) cũng được thành lập và nhắc nhở giữ an toàn lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của CĐCS Công ty. Công ty đầu tư đầy đủ phòng nghỉ trưa, nhà ăn ca, phòng y tế... cho công nhân. Và giữa dịch COVID, bên cạnh các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, công ty còn có cả phòng cách ly tạm thời với những người lao động có biểu hiện ho, sốt.

Ông Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đánh giá, Công ty Công nghệ Xanh Lộc Châu là doanh nghiệp đầu tư và hoạt động hết sức nghiêm túc. Với hệ thống máy móc tự động hóa tới xấp xỉ 90%, người lao động của doanh nghiệp được huấn luyện về an toàn lao động rất kỹ. CĐCS của công ty được thành lập và đóng góp nhiều ý kiến để doanh nghiệp vừa hoạt động tốt, vừa bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ông cũng đánh giá, với hệ thống tự động hóa và robot, công ty thực sự là nhà máy hiện đại và với sự quan tâm đến đội ngũ người lao động, Công ty Xanh Lộc Châu có một môi trường làm việc tốt, là tiền đề cho một doanh nghiệp thân thiện, an toàn.

