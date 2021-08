SẢN XUẤT HÀNG MỸ NGHỆ SANG NHẬT BẢN

Giữa những ngày dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sản xuất ở Lâm Đồng vẫn giữ được chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn. Tập trung sản xuất hàng hóa chất lượng cũng như giữ gìn sức khỏe người công nhân, đó là mấu chốt tạo nên vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Với Công ty TNHH Tơ tằm Nam Phong, tôn trọng sản phẩm bằng cả cái tâm là yêu cầu đầu tiên của đơn vị.

Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng tại Công ty Nam Phong

Đóng chân trên đất Di Linh, sát với thủ phủ tơ tằm Bảo Lộc, Công ty Tơ tằm Nam Phong vốn xuất thân từ một xưởng chuyên sản xuất, chế biến tơ lụa dệt hoàn toàn từ kén tằm tự nhiên. Hàng tơ se của công ty cũng xuất sang thị trường châu Á và trong quá trình liên kết, Nam Phong đã gặp đối tác và chuyển hướng sang một công việc khá lạ, đó là chuyên gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất sang thị trường Nhật Bản. Bắt đầu từ năm 2018, Công ty Tơ tằm Nam Phong thành lập và cũng từ thời gian đó, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh từ xưởng công ty theo tàu xuất sang thị trường khó tính như Nhật Bản.

Anh Trần Quốc Việt, quản lý xưởng sản xuất Công ty Tơ tằm Nam Phong cho biết, công ty chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ khá đặc biệt sang thị trường Nhật Bản. Đó là các túi mỹ nghệ có tính chất trang trí, treo cầu may mắn, hạnh phúc theo quan niệm của người Nhật. Chính vì vậy, khi công nhân bắt đầu vào công ty làm việc, yêu cầu đầu tiên công ty hướng dẫn người lao động, đó là phải tôn trọng sản phẩm từ chính cái tâm của mình. Sản phẩm được làm tại Nam Phong từ khâu đầu tiên cho tới khâu ra thành phẩm. Nguyên vật liệu được đối tác Nhật Bản cung cấp, từ lụa tơ tằm cho tới các nguyên liệu khác. Nam Phong thực hiện từ việc cắt ủi, gia công chế biến, kiểm soát chất lượng, đóng gói và xuất hàng. Ở mỗi khâu trong quy trình, người công nhân đều thực hiện công việc với thái độ tôn trọng sản phẩm. Anh Trần Quốc Việt chia sẻ: “Như anh chị thấy, xưởng sản xuất của công ty rất rộng. Và chúng tôi phải đảm bảo xưởng luôn sạch sẽ, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, từng khâu sản xuất đều cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, đúng với yêu cầu của đối tác Nhật Bản”. Anh Việt cho biết, phía đối tác Nhật Bản kiểm soát rất kỹ quy trình sản xuất, thường xuyên có người sang công ty kiểm tra. Những tháng gần đây, do dịch COVID-19, không có người trực tiếp sang được thì đối tác làm việc qua internet.

Để thực hiện quy trình sản xuất nghiêm ngặt đúng yêu cầu của đối tác, Công ty Nam Phong tạo môi trường làm việc thực sự thuận lợi cho người lao động, đảm bảo người lao động làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Xưởng được xây rộng rãi, cao, thoáng, sạch, đủ ánh sáng, khu vệ sinh tách biệt, sạch sẽ, đáp ứng tốt nhu cầu của công nhân. Xưởng có nơi để người lao động nghỉ ngơi, ăn trưa thoáng mát, rộng rãi. Với 45 người lao động, công ty vừa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, là chỗ dựa cho người lao động trong các thỏa thuận với công ty. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, anh Việt chia sẻ, công ty cũng chịu những ảnh hưởng như nguồn tiêu thụ sụt giảm, việc vận chuyển gặp khó khăn do logistic quốc tế đứt gãy. Nhưng công ty cố gắng đề xuất với đối tác để đảm bảo sản xuất, công nhân có thu nhập đều đặn. Công ty cũng thành lập tổ an toàn COVID-19, bảo đảm các biện pháp phòng ngừa theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Từ kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giãn cách khi làm việc, hạn chế đi về cho đến nhắc nhở anh chị em giữ khoảng cách, không nên đi lại, tiếp xúc nhiều, hạn chế đến mức cao nhất khả năng virus xâm nhập.

Anh Vi Văn Toán, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Di Linh đánh giá, dù là đơn vị vừa thành lập công đoàn cơ sở, nhưng Nam Phong thực sự là doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tới sức khỏe cũng như môi trường làm việc của người lao động. Giữa lúc nhiều doanh nghiệp khó khăn vì dịch bệnh, chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa đứt gãy thì Nam Phong vẫn duy trì được sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đó là tín hiệu đáng mừng, khi Nam Phong vẫn ổn định được trong giai đoạn khó khăn, với sự chung sức, đồng lòng của toàn doanh nghiệp.

DIỆP QUỲNH