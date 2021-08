Tổ hợp tác rau nơi vùng sâu

Giữa vùng sâu Đà Loan, Đức Trọng, những người nông dân chuyển đổi cây trồng truyền thống từ cà phê sang trồng rau thương phẩm. Và, họ đã tập hợp lại thành tập thể để hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, tìm kiếm thị trường, tìm hướng đi cho cây rau vùng sâu.

Canh tác ớt ngọt trong nhà màng tại Tổ hợp tác rau Đà Nam

Anh Võ Ngọc Mỹ, thôn Đà An, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng vừa thu lứa cải bẹ xanh. Anh cho biết, vườn cải bẹ được trồng trong nhà lưới, ngăn bớt mưa nắng, côn trùng nên phát triển rất tốt, màu đẹp, bẹ to, bán được giá trên thị trường. Lứa này, anh xuống giống ớt ngọt và bắt đầu cho thu hoạch. Anh Mĩ chia sẻ: “Trước vườn này nhà tôi là vườn cà phê, trồng từ lâu lắm rồi. Cà phê già, năng suất thấp, anh em trong thôn cũng chia sẻ với nhau lựa chọn cây trồng và cuối cùng chúng tôi thành lập tổ hợp tác rau, anh em cùng chung tay làm ăn”. Anh Mĩ cũng đánh giá, trồng rau mang lại thu nhập cao hơn cà phê, nhất là với diện tích đất nhỏ, cây rau mang lại thu nhập tốt hơn hẳn và thời gian quay vòng vốn cũng rất nhanh.

Đúng như lời tâm sự của người nông dân trẻ Võ Ngọc Mỹ, Đà An là thôn rất xa của xã vùng sâu Đà Loan. Trước nay bà con chuyên trồng cà phê, giá cà phê thấp nhiều năm liền nên kinh tế khó phát triển. Vì vậy, nhiều nông dân trong thôn chuyển hướng sang trồng rau thương phẩm trong nhà lưới. Tuy nhiên, cái khó cho bà con là vốn đầu tư và tìm đầu ra. Cũng vì vậy, Tổ hợp tác rau Đà Nam ra đời. Ông Võ Ngọc Minh, Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, thôn có 23 hộ trồng rau thương phẩm thì cả 23 hộ đều tham gia tổ hợp tác. Ban đầu, tổ được Hội Nông dân cho vay 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để làm nhà màng, nhà lưới trồng rau. Tổ đã phân kinh phí cho 15 nông hộ làm thêm diện tích nhà màng, đầu tư hệ thống tưới, giống và phân bón. Với 23 thành viên, tổ có 5 ha diện tích chuyên canh tác các loại rau, chủ yếu trồng ngoài trời và trong nhà màng.

Ông Võ Ngọc Minh chia sẻ: “Tổ hợp tác được thành lập tháng 3/2021, chúng tôi có sự hỗ trợ của Hội nông dân, 15 hộ thành viên được vay vốn 70 triệu đồng/ hộ để dựng nhà màng. Ban đầu mọi việc còn khó khăn nhưng chúng tôi đang phấn đấu sản xuất tốt, liên kết đầu ra ổn định cho các thành viên”. Ông Minh cho biết, tất cả diện tích nhà màng đều do các anh em trong tổ hỗ trợ nhau tự dựng, không phải thuê công ngoài tốn kém. Vì vậy, một sào nhà màng chỉ mất 25 triệu đồng, chủ yếu là tiền vật tư, còn công làm do thành viên hỗ trợ nhau. Như hộ anh Nguyễn Thanh Huy vay 70 triệu, dựng 1 sào nhà màng trồng dưa leo, đổi công cùng anh em khác nên chi phí thực sự rất tiết kiệm. Thành viên trong tổ chia sẻ nhau kinh nghiệm trồng các loại rau phù hợp với đất Đà An, mối thu mua, đổi công, hỗ trợ giống...; các yếu tố này giúp ích rất nhiều cho thành viên, nhất là những thành viên mới chuyển từ cây trồng khác sang trồng rau thương phẩm. Và hoạt động tích cực nhất của tổ là tìm kiếm đầu ra ổn định, kí kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để thành viên an tâm sản xuất. Ông Minh chia sẻ: “Tổ mới thành lập nên bước đầu thành viên còn đang chủ động đầu ra. Nhưng chúng tôi hướng tới việc tham gia vào liên kết sản xuất, trồng theo kế hoạch, theo hợp đồng với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định”. Hiện tại, Tổ hợp tác rau Đà Nam chủ yếu sản xuất một số loại rau như cà chua, dưa leo, cải bẹ, ớt ngọt..., những cây rau phù hợp với đất Đà Loan.

Ông Phan Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đà Loan quan tâm đồng hành cùng nông dân trồng rau, cùng Tổ hợp tác rau Đà Nam. Ông cho biết, hỗ trợ nông dân phá thế độc canh cây cà phê, chuyển đổi sang trồng một số cây trồng cho thu nhập cao hơn như cây rau, cây ăn trái cũng là ưu tiên của chính quyền xã. Như Tổ hợp tác rau Đà Nam là tập thể những người trồng rau cùng một thôn, tập trung canh tác, tìm đầu ra theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm là một trong những mô hình được xã Đà Loan hỗ trợ nhiệt tình.

DIỆP QUỲNH