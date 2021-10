Lâm Hà: Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua đại dịch

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà có 752 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn điều lệ đạt 4.963 tỷ đồng. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp tại Lâm Hà gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của mình, nhiều doanh nghiệp tại địa phương đã vượt khó để duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn sản xuất trong mùa dịch, tạo ra việc làm cho xã hội và góp phần giữ ổn định nền kinh tế.

Doanh nghiệp Lâm Hà vẫn duy trì hoạt động ổn định trong đại dịch

Công ty Cổ phần Long Đỉnh đóng trên địa bàn xã Phúc Thọ, Lâm Hà chuyên trồng, kinh doanh, chế biến trà và các sản phẩm từ trà Ô long. Tuy gặp một số khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động, sản xuất kinh doanh ổn định và tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động với thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Trần Phương Uyên - Giám đốc Công ty Cổ phần Long Đỉnh cho biết, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đã áp dụng phương châm “3 tại chỗ” để công nhân thực hiện sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ. Vì thực hiện phương châm “3 tại chỗ” nên doanh nghiệp cũng phát sinh thêm chi phí để lo cho công nhân ăn, ở. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng sẽ nỗ lực, cố gắng để vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất, tăng doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế cho Nhà nước và đảm bảo cuộc sống công nhân.

Còn tại Công ty TNHH Trung Hào đóng trên địa bàn xã Tân Văn chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, đại diện Công đoàn của công ty cho biết, tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng đời sống, thu nhập của công nhân lao động vẫn được chủ doanh nghiệp chăm lo và bảo đảm. Để ổn định sản xuất, doanh nghiệp đã thực hiện phương châm “3 tại chỗ”; đồng thời triển khai tổ chức sản xuất theo ca, giãn cách để phòng, chống dịch. Công đoàn Công ty cũng đã thành lập 1 tổ COVID-19 để thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân thực hiện các biện pháp 5K trong phòng, chống dịch, đồng thời yêu cầu công nhân không ra ngoài khu vực của công ty.

Anh Mai Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Mai Hoàng Sang, đóng tại xã Gia Lâm, Lâm Hà cho biết, doanh nghiệp của anh chuyên trồng, sản xuất, chế biến cà phê theo hình thức khép kín. Do áp dụng máy móc, công nghệ trong sản xuất, chế biến nên số lượng công nhân làm việc trong công ty ít. Vì vậy, dịch bệnh không ảnh hưởng mấy đến điều kiện làm việc và thu nhập đời sống của công nhân. Tuy nhiên, sản phẩm đầu ra của công ty gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh. Trong hoàn cảnh hiện nay, công ty không mở rộng sản xuất, tăng sản lượng mà tập trung đầu tư máy móc, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Thống kê cho thấy, 10 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Lâm Hà đạt 1.527.852 triệu đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm trong tháng 10/2020 tăng so với cùng kỳ như: ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn đạt 16.023 triệu đồng, tăng 15,8%; ngành dệt ươm tơ đạt 60.693 triệu đồng, tăng 210% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá trị ngành sản xuất thực phẩm và chế biến thực phẩm đạt 953 triệu đồng, tăng 2,7% so tháng trước do các dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại. Giá trị ngành sản xuất phân phối điện, nước đá đạt 35.605 triệu đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 45% so với cùng kỳ do điện áp mái được sản xuất đưa vào sử dụng từ đầu năm 2021. Đến nay, do ảnh hưởng dịch bệnh nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải gặp khó khăn, chưa thể hoạt động bình thường trở lại, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10/2021 đạt 5.737,6 triệu đồng, tăng 4,4% so tháng trước và giảm 56,2% so tháng cùng kỳ...

Đồng chí Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo sản xuất an toàn. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã thực hiện hiệu quả phương châm “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”. Nhiều doanh nghiệp cũng đã chia ca làm việc, đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Sự chủ động phòng, chống dịch bệnh của công ty nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 UBND huyện Lâm Hà cũng đã yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xảy ra trong cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và trong cộng đồng. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, duy trì sản xuất ổn định, không bị đứt gãy vì dịch bệnh và nỗ lực để vượt qua đại dịch, phát triển bền vững.

DUY DANH