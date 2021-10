(LĐ online) - Chiều 22/10, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế 2 năm 2020 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và ông Trần Phương - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông NDu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; ông Trần Phương - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp… và các điểm cầu từ các Chi cục thuế khu vực.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hai năm 2020 - 2021 trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp và sự bùng phát của dịch Covid-19 kéo dài, dẫn đến năm 2020 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư xã hội, kim ngạch xuất khẩu, phát triển du lịch không đạt kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2021, diễn biến thời tiết tương đối thuận lợi, lượng nước tại các hồ chứa thủy điện dồi dào, thuận lợi cho hoạt động của các nhà máy thủy điện; đồng thời, việc triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc đã làm cho thị trường chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà… sôi động, tác động tích cực đến công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Góp phần quan trọng vào công tác thu ngân sách, công tác phối hợp tham gia quản lý thuế giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2020, năm 2021.

Ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp

Tại hội nghị, đại diện Cục thuế Lâm Đồng đã báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phối hợp. Theo đó, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước là 9.425,7 tỷ, đạt 114% dự toán Trung ương, đạt 101% dự toán địa phương và bằng 109% so năm 2019. Trong đó, thu từ thuế, phí là 5.523,1 tỷ, đạt 101% dự toán trung ương, đạt 92% dự toán địa phương và bằng 105% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách có 6/6 Chi cục Thuế (12/12 địa phương) thu đạt và vượt dự toán năm 2020. Đồng thời, 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước là 8421,6 tỷ đồng, đạt 105% dự toán trung ương, đạt 91% dự toán địa phương và bằng 125% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí 4.938 tỷ đồng đạt 99% dự toán trung ương, đạt 89% dự toán địa phương và bằng 129% so với cùng kỳ. Ước tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 10.000 tỷ đồng, đạt 125% dự toán trung ương, đạt 108% dự toán địa phương và bằng 106% so với cùng kỳ.

Kết quả thực hiện công tác phối hợp cũng được thể hiện rõ qua các kết quả: ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các Chi cục Thuế, các ngành liên quan triển khai kế hoạch phối hợp để vận động thu thuế, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc việc xin cấp phép xây dựng, nộp thuế xây dựng cơ bản...; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các thành viên hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và thực hiện nhiệm vụ thuế gắn với thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã có nhiều đóng góp trong đời sống, kinh tế, xã hội tại địa phương.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen của Cục thuế tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý thuế 2020

Hội LHPN các cấp đã cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trên chuyên mục “Phụ nữ Lâm Đồng thời kỳ đổi mới” phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ 6 tuần cuối tháng, trang thông tin điện tử của Hội, CLB Phụ nữ với pháp luật; tổ chức tuyên truyền lồng ghép, phổ biến các chính sách thuế gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến cán bộ, hội viên, phụ nữ như: Thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất, thuế giáo trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hội CCB các cấp đã bám sát định hướng của Thường trực Hội CCB tỉnh và cơ quan thuế địa phương để triển khai kịp thời những nội dung trọng tâm của công tác thuế năm 2020, 2021 đến Hội CCB các xã, phường, thị trấn. Thông qua giao ban, sinh hoạt thường kỳ của Hội để nắm bắt tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của gia đình hội viên và Nhân dân; từ đó có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhằm đảm bảo tiến độ thu thuế; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể các cấp và cơ quan thuế tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Đặc biệt, ngành thuế từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện chính sách pháp luật thuế bằng việc cụ thể hóa công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế; thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đa dạng trên Trang Thông tin điện tử Cục thuế, Trang Zalo Cục thuế tỉnh Lâm Đồng; tuyên truyền qua phương tiện truyền thông (Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lâm Đồng, Thời báo Tài chính...), phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể, các sở, ngành.

Từ các điểm cầu Chi cục thuế khu vực, đại diện các huyện, thành phố cũng trình bày những tham luận về công tác phối hợp với cơ quan thuế triển khai vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Các đại biểu đại diện các bên phối hợp cũng nêu ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm thứ hai triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; cùng với những chính sách của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu thu ngân sách nhà nước. Do đó, hàng năm, cần có sự tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thống nhất giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội CCB tỉnh và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng do HĐND, UBND tỉnh giao.

Phát động thi đua tại hội nghị, ông Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã nhấn mạnh: Việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng với Cục thuế tỉnh phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật về thuế và các văn bản có liên quan. Trong thời gian tới, cần chú trọng phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuế; tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước gắn với thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, phí và lệ phí cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thuế và góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh; phối hợp giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của Nhân dân về thuế; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2020. Đồng thời, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cũng tặng giấy khen cho 37 tập thể, 30 cá nhân đã có đóng góp, tham gia công tác phối hợp quản lý thuế năm 2020.

DIỄM THƯƠNG