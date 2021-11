''Chạm mốc'' 9.400 tỷ đồng

Đến ngày 15/11/2021, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng đạt 9.486 tỷ đồng, so với mục tiêu phấn đấu trên địa bàn tỉnh đạt 9.300 tỷ đồng, đạt 102% dự toán địa phương và 119% dự toán Trung ương. Đồng thời, so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao 7.985 tỷ đồng, Lâm Đồng không chỉ đạt kế hoạch mà còn tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh của tỉnh Lâm Đồng đều gặp rất nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng so với thời gian chưa có dịch bệnh xảy ra, do phải lưu kho hàng. Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch hiệu quả, nhất là thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, đến thời điểm này Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả khả quan trong thực hiện cả hai mục tiêu trên.

Trong hoạt động thu ngân sách nhà nước, tại thời điểm này, Lâm Đồng là một trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao với tổng thu đến ngày 16/9 là 7.992/7.985 tỷ đồng và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm ngành Thuế Lâm Đồng đã nhận định được khó khăn và đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế đi đôi với tăng cường hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn. Trọng tâm là thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai thuế của người nộp thuế; tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận còn lại của năm 2020 để chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp… phát sinh các quý năm 2021 sát với thực tế của hoạt động kinh doanh. Đồng thời, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.

Nhiều doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Chính Thành

Trong số hàng chục khoản thu, sắc thuế thu đạt và vượt tiến độ đề ra hàng tháng, hàng quý, các khoản thu từ đất được đánh giá là nổi trội nhất, đóng góp cho kết quả chung của tổng thu ngân sách. Cộng hưởng đà hồi phục từ cuối năm 2020, thị trường bất động sản, hoạt động chuyển nhượng vốn, sáp nhập gia tăng làm phát sinh tăng thu lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN). Đến giữa tháng 9/2021, các khoản thu từ đất do ngành Thuế Lâm Đồng thực hiện đã đạt 1.609 tỷ đồng, bằng 121% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 135% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các khoản thu do ngành Hải quan thực hiện đến thời điểm hiện tại cũng đã đạt 270 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 163% so với cùng kỳ.

Năm 2021, với mục tiêu phấn đấu tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 10.300 tỷ đồng, đạt 129% dự toán Trung ương, 111% dự toán địa phương, nhằm bù lại những khoản chi ngân sách khá lớn dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện ngân sách Trung ương cũng như địa phương hạn hẹp, khó khăn, ngành Thuế Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn thu tiềm năng để bổ sung cho NSNN trong những tháng cuối năm.

Mặt khác, trong những tháng cuối năm, thời tiết Lâm Đồng nắng ráo, nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như chè, cà phê, tơ, rau, quả... tương đối đảm bảo cung ứng đủ cho các đơn vị sản xuất trong tỉnh; giá cả sản phẩm ổn định ở mức cao thuận lợi đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Nếu dịch COVID -19 được khống chế, những yếu tố trên sẽ là cơ hội thuận lợi cho kinh tế Lâm Đồng phát triển, phát sinh nguồn thu bổ sung cho ngân sách. Đây cũng là nhận định không chỉ của riêng ngành Thuế mà của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong chỉ đạo khôi phục phát triển kinh tế những tháng cuối năm.

Theo Cục trưởng Trần Phương, trong quý IV/2021 đơn vị đẩy mạnh đợt thi đua nước rút để phấn đấu hoàn thành thu NSNN ở mức cao nhất trong điều kiện có thể. “Ngành Thuế tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách, pháp luật thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn lực tài chính cho sản xuất, kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào NSNN.

Kết quả trên đánh dấu sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là những giải pháp tăng thu của ngành Thuế. Một trong những giải pháp được chú trọng là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Với kết quả chạm mốc 9.400 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt 102% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Kết quả này là động lực để kết thúc năm 2021 với những kết quả chưa từng có tiền lệ.

