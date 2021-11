Đà Lạt: Diện tích hoa cung cấp cho thị trường tết giảm

(LĐ online) - Cứ vào cuối tháng 9 Âm lịch là thời điểm các nhà vườn Đà Lạt tấp nập xuống giống cho vụ hoa tết. Năm nay, do tác động của đại dịch Covid-19 khiến nguồn cung giống hoa trở nên thiếu hụt do đó diện tích vụ hoa quan trọng nhất trong năm tại Đà Lạt giảm.

Nông dân Làng hoa Hà Đông đang chăm sóc hoa cho vụ Tết Nguyên đán 2022

Ngày 29/11, ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng Phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết, tổng diện tích trồng hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2022 của TP Đà Lạt là 745 ha. Trong đó, diện tích hoa cúc là 260 ha, hoa hồng 95 ha, lay ơn 5 ha, hoa lily 30 ha, cẩm chướng- salem 200 ha và một số loại hoa khác chiếm 85 ha.

Theo ông Nguyễn Đức Cứ, năm nay diện tích gieo trồng, chăm sóc hoa tết các loại chỉ bằng 70% so với những năm trước, nguyên nhân do dịch bệnh kéo dài và khả năng cung ứng giống không đáp ứng đủ và một phần do người dân sợ dịch bệnh không dám đặt mua nhiều cây, củ giống để gieo trồng.

Một số hộ nông dân tại Phường 8, nơi có 2 làng hoa là Hà Đông và Đa Thiện cho biết, giá hoa giống năm nay cao hơn những năm trước do thời gian vừa qua dịch bệnh nên người dân đã chuyển đất trồng hoa sang trồng một số loại cây trồng khác nên nhiều cơ sở cung ứng giống hoa cũng giảm bớt công suất do đó thiếu hụt nguồn giống. Nguyên nhân nữa người trồng hoa tết năm nay khá lo lắng vì đầu tư cho hoa tết thường cao hơn do các chi phí đều tăng mạnh; như giá thuê nhân công lao động thu hoạch hoa những ngày tết thường cao gấp nhiều lần ngày thường. Đó là chưa kể đầu tư trồng hoa cao cấp cần phải có nguồn vốn rất lớn, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng mà tính rủi ro cũng rất cao, nếu thua lỗ rất dễ dẫn tới trắng tay.

