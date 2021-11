Đạ Tẻh: Diện tích cây lâu năm hầu hết đều vượt 100% kế hoạch

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam cho biết, các loại cây lâu năm trên địa bàn huyện đến thời điểm kết thúc tháng 10/2021 đều vượt kế hoạch về diện tích với 16.133,6 ha, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 1,29% so với cùng kỳ. Trong đó, một số cây chủ yếu như dâu tằm 1.683,3 ha, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ; cao su 3.896,3 ha (trong đó cao su tiểu điền 1.746,3 ha), đạt 100,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ; cây tre tầm vông 179,7 ha, đạt 95,6% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ; cây ăn quả 2.200 ha, trong đó một số cây ăn trái chủ lực như sầu riêng 1.250 ha (tăng 290 ha), bưởi 350 ha (tăng 13,7 ha); cây cà phê 770 ha, đạt 102,9% kế hoạch.

Ông Nam cũng cho biết, huyện cũng đã chuyển đổi cây trồng từ vườn tạp, vườn điều kém hiệu quả với tổng diện tích 358,7 ha (chủ yếu là diện tích điều hiệu quả thấp với 297,7 ha), trong đó chuyển sang cây ăn trái 312,16 ha, cao su 19,3 ha, dâu tằm 13,3 ha, sang cây khác 11,63 ha.

M.ĐẠO