Di Linh: Chủ động phòng, chống dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Di Linh đã chủ động triển khai công tác phòng, chống với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Đồng thời, vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế.

Duy trì các chốt vùng xanh, UBND huyện Di Linh quyết tâm chống dịch hiệu quả

• ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH

Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Di Linh đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo, các thành viên Ban chỉ đạo huyện thành lập trung tâm chỉ huy trực tiếp phụ trách địa bàn, thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp; lập các nhóm Zalo tại các cụm dân cư; tập trung kiểm soát lái xe, phụ xe liên tỉnh, kiểm soát các trường hợp đi về từ vùng dịch; tổ chức in, phát đến từng hộ gia đình bản cam kết phòng, chống dịch bệnh, đăng tải số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin...

Đến nay, Di Linh đã xây dựng “Khu dân cư an toàn phòng, chống dịch COVID-19” tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện, với mục đích kiểm soát 100% người lạ, người từ nơi khác; hạn chế người, phương tiện ra vào; vận động người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết, không ra ngoài từ 21 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, theo dõi, nắm chặt các đối tượng người từ địa phương khác, người từ vùng dịch đến địa bàn, tránh bỏ sót đối tượng để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền bằng loa di động… nhằm hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp 5K, đặc biệt là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Lạc Trương Quốc Phương, thời gian qua, cùng với các thôn trên địa bàn xã, các thôn vùng DTTS đã phát huy nội lực, cùng chung tay bảo vệ “vùng xanh”, hỗ trợ tối đa về nguồn lực cũng như nguồn lương thực, thực phẩm nhằm đóng góp một phần sức lực vào “cuộc chiến” chống dịch bệnh COVID-19. Hiện xã đang duy trì 11 tổ COVID cộng đồng với 6 chốt vùng xanh, 1 chốt chợ, 1 tổ tuần tra, 3 tổ giám sát xe và tiến hành tiêm vắc - xin cho 6.580 người mũi 1; 340 người mũi 2.

Tính đến ngày 22/10, toàn huyện Di Linh đã tiêm vắc xin mũi 2 cho 5.951 người và 1 mũi cho 79.029 người. Theo UBND huyện Di Linh, trong thời gian tới, địa phương sẽ huy động tối đa nguồn nhân lực y tế để tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch trên diện rộng đảm bảo nhanh nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất; tiếp tục lấy địa bàn cấp xã, thị trấn làm trung tâm để triển khai tiêm chủng đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân.

• NỖ LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nhằm thích ứng với trạng thái bình thường mới, trước đó, huyện Di Linh đã bố trí 4 điểm tập kết giao nhận hàng hóa tại các xã Đinh Trang Hòa, Gia Hiệp, Tân Lâm, thị trấn Di Linh và điểm lưu trú cho lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Nhờ vậy, công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có điều kiện phát triển ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm, Di Linh đạt nhiều kết quả trong sản xuất, thu hoạch vụ Đông xuân, Hè thu và vụ Mùa. Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.739 ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Diện tích cây công nghiệp lâu năm giữ ổn định, việc tái canh cà phê năm 2021 được 1.858 ha. Đến nay, tổng đàn vật nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định với 28.246 con lợn, 904 con trâu, bò thịt là 4.882 con, bò sữa 1.018 con…

Năm 2021, huyện Di Linh được phân bổ vốn đầu tư công trên 368 tỷ đồng, huyện ưu tiên và bố trí trả nợ các công trình đã hoàn thành, các công trình chuyển tiếp và các công trình mới bức xúc. Đến nay, địa phương đã thực hiện được 60 tỷ đồng, đạt 67,58% kế hoạch. Đối với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến hết tháng 9 là 45,7 tỷ đồng, đạt 66% dự toán giao.

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tiếp tục phát triển, hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của Nhân dân. Qua đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm, bình ổn giá trong thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Về công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội, huyện đã hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện đã thực hiện chi trả hỗ trợ người khó khăn do COVID-19 cho các đối tượng với số tiền hơn 11 tỷ đồng...

Theo ông Nguyễn Thế Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, song hành với việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, an toàn, thời gian tới, UBND huyện tập trung triển khai hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2021, qua đó hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời điểm dịch bệnh. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại địa phương đang bước vào mùa thu hái cà phê, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nên việc khan hiếm, thiếu nguồn nhân lực rất cao. Chính vì lẽ đó, UBND huyện sẽ chuẩn bị phương án hỗ trợ Nhân dân thu hoạch cà phê niên vụ…

THÂN THU HIỀN