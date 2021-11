Doanh nghiệp thiếu hụt lao động khôi phục sản xuất

(LĐ online) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch khôi phục và đẩy mạnh sản xuất cho đợt cao điểm cuối năm, kéo theo nhu cầu tuyển dụng bổ sung lao động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tăng mạnh.

Đơn hàng sản xuất dịp cuối năm nhiều, tuy nhiên Công ty May An Thái lại đang thiếu hụt một lượng lớn nguồn lao động có tay nghề

Trong đó, các doanh nghiệp tuyển dụng hàng ngàn lao động để phục hồi sản xuất chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, nông nghiệp… Tuy nhiên, trái ngược với nhu cầu tuyển dụng cao của các doanh nghiệp, thị trường việc làm những tháng cuối năm đang ghi nhận sự khan hiếm nguồn lao động.

Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động kể từ ngày 23/8 để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 18/10, Công ty Cổ phần May An Thái (TP Bảo Lộc) đã đi vào hoạt động trở lại. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng các đơn hàng lớn đã ký nhân dịp cuối năm. Tuy nhiên, trở ngại mà doanh nghiệp hiện đang gặp phải là thiếu hụt một lượng lớn nguồn lao động có tay nghề.

Ông Nguyễn Viết Sơn - Giám đốc Công ty cho biết: Thời điểm trước khi dừng các hoạt động sản xuất, doanh nghiệp có gần 400 lao động đang làm việc. Tuy nhiên, khi hoạt động trở lại thì chỉ có hơn 300 công nhân quay lại làm việc. Số còn lại, một phần đã quay trở về quê hoặc chuyển sang các công việc khác. Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch cà phê nên nhiều công nhân cũng nghỉ việc để tham gia công việc này. Trước tình hình trên, bộ phận nhân sự của công ty đang tích cực thực hiện tuyển dụng, bổ sung gấp hàng trăm công nhân với chế độ làm việc hấp dẫn, nhằm đáp ứng tiến độ công việc.

Theo ông Sơn, với đặc thù của ngành dệt may, một công nhân mới tuyển thông thường phải mất thời gian từ 1,5 – 2 tháng đào tạo thì mới lành nghề. Lúc này, doanh nghiệp mới chính thức ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh khan hiếm nguồn lao động như hiện nay, người lao động vào thử việc được công ty dạy và đào tạo nghề kèm mức lương 3,6 triệu đồng/tháng. Còn công nhân đã lành nghề có mức lương 4,5 triệu đồng, kèm theo các chế độ khác như: Thưởng chuyên cần, năng suất, phụ cấp xăng xe, nhà trọ…

Tương tự, Công ty CP May Đà Lạt cũng đang thông báo tuyển rộng rãi hơn 300 công nhân làm việc tại nhiều bộ phận sản xuất. Ông Trần Quang Đăng – Giám đốc Công ty cho biết: Do ảnh hưởng của Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ít hơn so với các tỉnh thành phía Nam nên Công ty May Nhà Bè đã đưa thêm các đơn hàng chuyển về cho công ty sản xuất. Do đó, doanh nghiệp đang có đơn hàng rất ổn định, dài hơi và đang cần một lượng lớn công nhân để mở rộng, phát triển sản xuất. Tuy nhiên, hiện công ty rất khó tuyển thêm được công nhân dù đã tuyển dụng bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn đăng tuyển, tuyển dụng ngay cổng công ty hoặc liên kết với các công ty giới thiệu việc làm...

Để đáp ứng cho đợt cao điểm sản xuất phục vụ thị trường tết, Công ty Đà Lạt Hasfarm đang tuyển thêm từ 500 - 700 lao động thời vụ

Trong khi đó, tại Công ty Đà Lạt Hasfarm, một trong những đơn vị tuyển dụng lao động với chế độ lương, thưởng rất hấp dẫn, việc tuyển dụng lao động cũng không phải dễ dàng. Ông Nguyễn An Vượng - Phó phòng Tuyển dụng Công ty Đà Lạt Hasfarm cho biết: Để đáp ứng cho đợt cao điểm sản xuất phục vụ thị trường tết, công ty đang tuyển thêm từ 500 - 700 lao động thời vụ cho nhiều công việc như: Trồng và chăm sóc hoa, cắt cành, sơ chế, đóng gói…

Theo anh Vượng, công nhân khi được tuyển vào làm sẽ được nhận mức lương 320 ngàn đồng/ngày, tăng 50 ngàn đồng so với cùng thời điểm năm 2020, thời gian làm việc từ 7 giờ -16 giờ. Bên cạnh đó, khi thực hiện tăng ca, người lao động sẽ được công ty trả thêm 37,5 ngàn đồng/giờ. Ngoài ra, công ty còn có hỗ trợ về nhà ở, xăng xe cho người lao động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn đang thiếu hụt một lượng lớn lao động công nhật.

Nguyên nhân theo ông Vượng là do năm nay, dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều tỉnh, thành hạn chế việc đi lại, người lao động từ các tỉnh lân cận như Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa không thể lên được. Ngoài ra, tâm lý lo sợ bị lây nhiễm Covid-19 khi làm việc trong các môi trường đông người cũng khiến người lao động e dè khi xin vào làm tại công ty.

Để đảm bảo sản xuất gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty Đà Lạt Hasfarm đang tăng cường thực hiện theo nguyên tắc 5K; đo thân nhiệt, khử khuẩn cho toàn bộ công nhân trước và sau mỗi ca làm việc; thực hiện phun khử khuẩn công ty 3 ngày 1 lần; test nhanh, sàng lọc ngẫu nhiên số lượng 20% công nhân hàng tuần…

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng Giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng cho biết: Trong giai đoạn Quý III/2021, số lượt người lao động đăng ký tìm việc làm qua hệ thống Trung tâm là 1.045 người. Trong khi đó, có 604 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng qua hệ thống của Trung tâm với hơn 3.600 vị trí việc làm trống.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, với sự kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được duy trì như hiện nay, cùng với việc nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, dự báo nhu cầu tuyển dụng việc làm trong thời gian tới, nhất là dịp cận tết, sẽ tiếp tục tăng.

Để hỗ trợ cho việc điều tiết cung cầu thị trường lao động, đặc biệt lao động bán thời gian trong dịp cuối năm, Trung tâm phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn toàn tỉnh để thu thập nguồn cung bán thời gian. Đồng thời, tiếp tục triển khai thu thập thông tin nhu cầu lao động chủ yếu qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook… Đi cùng với đó là các giải pháp phát triển thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động và cung ứng thông tin thị trường lao động cho phù hợp với tình hình dịch hiện nay.

