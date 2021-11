Kén tằm Lâm Đồng: 195 ngàn đồng/kg

Thông tin từ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, giá kén tằm tháng 11/2021 tăng mạnh. Giá kén tằm tại huyện Lâm Hà đạt mức cao nhất là 195.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với tháng 10/2021. Các địa phương khác như Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, 3 huyện phía Nam giá kén tăng từ 5-15 ngàn đồng/kg. Giá kén tằm tăng mạnh là do thị trường xuất khẩu tơ tằm đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Thị trường Ấn Độ đang từng bước mở cửa lại, các doanh nghiệp sản xuất kén tằm Lâm Đồng đang có những đơn hàng xuất khẩu lớn. Giá kén tăng giúp người nông dân và các doanh nghiệp ngành tằm yên tâm ổn định sản xuất sau một thời gian khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến tơ tằm không thể xuất khẩu.

D.Q