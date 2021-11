Nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ

(LĐ online) - Ngày 30/11, Cục Phát triển doanh nghiệp (thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với chuyên gia tư vấn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có buổi họp trực tuyến với Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Đại diện ADB, thành viên dự án và các chủ các doanh nghiệp tham gia buổi họp trực tuyến

Đây là Dự án Hợp phần 2 (giai đoạn 2021 - 2024) thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương do ADB thực hiện tại Việt Nam (2019 - 2024) với mục tiêu hỗ trợ cải thiện tiếp cận tài chính, nâng cao năng lực và cải thiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ.

Lâm Đồng là 1 trong 4 tỉnh của cả nước và đại diện các tỉnh Tây Nguyên tham gia hoạt động nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu sẽ là căn cứ để Dự án xây dựng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ tại địa phương.

Tại buổi họp trực tuyến, đại diện ADB trao đổi với đại diện các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tìm hiểu những khó khăn và thách thức mà doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang gặp phải để ADB có thể cùng Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ.

LÊ HOA