Sản xuất nông nghiệp an toàn là hướng đi tất yếu của nông dân

Trồng rau an toàn nói riêng, sản xuất nông nghiệp an toàn nói chung là hướng đi tất yếu của nông dân hiện nay. Việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn cũng là một trong những vấn đề mà Đảng, Nhà nước đang đặc biệt quan tâm chỉ đạo, ban hành chính sách triển khai thực hiện và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng của nông dân.

Dây chuyền phân loại cà chua ở Công ty Phong Thúy

Tham gia sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa nâng cao được hiệu quả canh tác nên ngày càng có nhiều nông dân tích cực hưởng ứng. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, vấn đề xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm nông sản an toàn là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp nhằm thay đổi tập quán canh tác, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng. Nông dân Lâm Đồng cũng đã rất nhanh nhạy bắt kịp xu thế này và ở nhiều địa phương đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Ở Đức Trọng, Hợp tác xã (HTX) Tiến Huy là một trong những HTX tiêu biểu hoạt động theo cách thức này và mang lại hiệu quả cao, thương hiệu của HTX cũng từ đó ngày càng bay xa. Để xây dựng chuỗi cung cấp sản phẩm nông sản an toàn, HTX đã liên kết với 100 hộ nông dân, tổ chức sản xuất 40 ha rau nhà kính, nhà lưới để cung cấp ra thị trường các loại sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn VietGAP như cà tím, cà rốt, xà lách, chanh dây, khoai tây, khoai lang, cà chua … Hầu hết rau của cơ sở được sản xuất theo tiêu chuẩn rau an toàn, được giám sát chặt chẽ từ khâu chọn giống, gieo trồng, thu hoạch đến khâu đóng gói. Rau an toàn Tiến Huy hiện đã có mặt ở nhiều siêu thị uy tín như Vinmart, Metro và trở thành một nhà sản xuất, sơ chế rau an toàn chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Công ty TNHH SXTM Nông sản Phong Thúy thì thực hiện mô hình áp dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, hoạt động khép kín từ gieo ươm cây giống, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển đến tiêu thụ. Với quy mô trang trại sản xuất 55 ha và diện tích liên kết 75 ha, Công ty đầu tư rất lớn cho việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng cây trên giá thể, hệ thống thủy canh hồi lưu… Công ty còn trang bị các thiết bị, máy móc phục vụ việc sơ chế, phân loại, bảo quản sản phẩm như các hệ thống phân loại củ, quả, các loại máy đóng gói tự động, bán tự động... thực hiện nghiêm quy trình sản xuất tiêu chuẩn VietGAP. Mỗi năm, Công ty cung cấp ra thị trường trên 12.000 tấn rau, củ, quả.

Theo số liệu của Hội Nông dân tỉnh, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 68.081 ha rau, hàng năm cung cấp ra thị trường hơn 2,58 triệu tấn rau, củ tập trung tại khu vực Đà Lạt và vùng phụ cận là Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, hiện đang mở rộng tới một số xã của Lâm Hà. Cây rau được tỉnh tập trung ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào trong quá trình sản xuất, chế biến. Đến nay có khoảng 95% diện tích canh tác rau đạt tiêu chí công nghệ cao, phổ biến là công nghệ giống (invitro), canh tác trong nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tự động, có nhiều diện tích đã ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong điều khiển hệ thống canh tác và bón phân.

Có thể nói rằng, việc tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật kèm với đó là các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích người nông dân sản xuất sản phẩm an toàn trong thời gian qua đã giúp cho nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp được tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm trong việc sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo an toàn; thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, tham gia đấu tranh với các trường hợp vi phạm ATTP. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Nông dân tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn trên địa bàn tỉnh thì hiện nay vẫn còn một bộ phận nông dân sản xuất rau an toàn cũng như người tiêu dùng nhận thức và hiểu biết về công tác sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn còn hạn chế. Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP còn hạn chế cả về số lượng biên chế, năng lực cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm. Chính sách, pháp luật để tạo động lực cho việc đầu tư sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn cũng còn nhiều bất cập. Trong khi nông dân mong muốn sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn, thì cũng vẫn còn những người tiêu dùng chưa hiểu và gặp khó khăn khi chưa phân biệt được nông sản an toàn và không an toàn. Thêm vào đó, chi phí sản xuất nông sản sạch hiện khá cao và vẫn khó tiêu thụ do giá bán cao hơn lạikhó phân biệt với nông sản thông thường xung là trở ngại.

Để tuyên truyền, vận động nông dân trong tỉnh sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn, hằng năm, không chỉ ngành nông nghiệp, Hội Nông dân, mà nhiều tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội cũng đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động như các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn người dân phân biệt sản phẩm nông sản an toàn, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, và đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh tiêu dùng nông sản an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất lượng, ATTP từ khâu nhân giống đến sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nông sản, song song đó tăng cường công tác giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP. Phối hợp với các hội, hiệp hội trong và ngoài nước để tổ chức giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn ở trong nước và xuất khẩu; tăng cường công tác hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản an toàn xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

NGUYỄN NGHĨA