Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, chị Ma Thị Bích Hằng (sinh năm 1987, huyện Đức Trọng) luôn ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp từ nông nghiệp. Thấu hiểu những vấn đề mà người nông dân gặp phải, dự án “Bộ dụng cụ phun xịt HALO giúp tăng hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp thâm canh” được cô kỹ sư người Nùng cho ra đời với mong muốn phần nào giải quyết những khó khăn đó.

Chị Ma Thị Bích Hằng đồng hành cùng nông dân trong quá trình thực hiện dự án khởi nghiệp của mình

Bích Hằng chia sẻ: “Bố mẹ tôi làm nông. Bản thân tôi cũng luôn gắn bó với ruộng vườn, cây trái từ nhỏ, lớn lên lại chọn học ngành nông nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty, doanh nghiệp lớn liên quan đến rau, hoa. Chính vì vậy, tôi thấu hiểu và luôn mong muốn làm điều gì đó để cải thiện hiệu quả sản xuất cho người nông dân”. Có lẽ, đó là lý do mà chị và chồng - cũng là một kỹ sư nông nghiệp, quyết định nghỉ việc để thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình.

Bộ dụng cụ phun xịt HALO là một phần trong những ý tưởng đó. Ra đời sau 6 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, bộ dụng cụ giúp người nông dân tăng lợi nhuận sản xuất trên một đơn vị diện tích bằng cách hạn chế tối đa các chi phí sản xuất, bao gồm chi phí thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và công lao động, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sống.

Theo chị Bích Hằng, cây trồng, mùa màng có thể bị thiệt hại lên tới 50% do sâu bệnh nếu không có sự can thiệp từ các sản phẩm thuốc BVTV. Lợi ích mà thuốc BVTV mang lại là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên, những tác động từ chúng cũng vô cùng lớn. Đồng thời, tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trong canh tác và bảo quản gây ra dư lượng lớn trên nông sản, nên sản lượng nông sản xuất khẩu còn hạn chế. Do đó, việc cân đối lượng thuốc BVTV sử dụng trong suốt mùa vụ là vô cùng cần thiết.

Mục đích của dự án cần phun thuốc HALO là thiết bị làm cầu nối để truyền tải một lượng thuốc BVTV cần thiết phun lên cây trồng, nhằm đạt mục đích của người sử dụng. Nhờ sự cải tiến của công nghệ, các loại cần phun HALO được nghiên cứu dựa trên đặc thù của một số loại sâu bệnh và cây trồng để đưa ra dạng mẫu phù hợp nhất. Từ đó, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thuốc BVTV để vừa tiêu diệt được dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời góp phần đáng kể giảm thiểu lượng thuốc BVTV sử dụng trên cây trồng, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Bộ dụng cụ phun xịt HALO có những ưu điểm hơn các loại cần phun truyền thống ở những điểm như: Cần phun được thiết kế theo những cấu trúc và hình dạng đặc biệt giúp cho quá trình vận hành phun thuốc của người nông dân trở nên linh hoạt, dễ dàng, thuận tiện; có bộ lọc chống nghẹt, giúp cho quá trình phun diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng, không gây tắc nghẽn khi phun; mặt béc phun bằng sứ, rất bền, thời gian sử dụng từ 2 - 4 năm. Bên cạnh đó, cần phun HALO cho ra hạt thuốc rất mịn, tăng khả năng tiếp xúc, do đó tăng hiệu lực của thuốc BVTV. Hạt thuốc mịn giúp thuốc phân bổ đều trên bề mặt lá, hạn chế việc các hạt thuốc lớn bị gom tụ vào một vị trí hoặc trôi đi mất. Từ đó, tiết kiệm được 15 - 20% lượng thuốc BVTV so với các loại cần thông thường. Thời gian phun thuốc giảm xuống 15 - 20%.

Đối tượng khách hàng mà chị Bích Hằng hướng tới là những nông dân tầm trung, họ có hiểu biết và kinh nghiệm nông nghiệp, đồng thời chịu đổi mới và tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Chỉ mới ra đời từ tháng 5/2020, thách thức lớn nhất mà cần phun HALO cần giải quyết là thâm nhập vào thị trường cần phun truyền thống mà người nông dân đã và đang sử dụng hơn 30 năm nay. Hình ảnh, chức năng và giá trị sử dụng của cần phun truyền thống đã ăn sâu vào tâm trí của người nông dân, do đó cần phun HALO phải cạnh tranh với thị trường truyền thống. Với mức giá tương đối cao, cách làm của cô kỹ sư nông nghiệp Bích Hằng là để người nông dân dùng thử sản phẩm, và bản thân họ nhận thấy được hiệu quả khác biệt sau những lần sử dụng đầu tiên.

Hiện, sản phẩm của chị Hằng đã được đưa đến các thị trường của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cùng với đó, chị cùng chồng cũng đã thành lập công ty nông nghiệp để phát triển thêm các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao.

Vừa qua, dự án “Bộ dụng cụ phun xịt HALO giúp tăng hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp thâm canh” của tác giả Ma Thị Bích Hằng vừa đoạt giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ 4 năm 2021 do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức. Đối với Ban tổ chức cuộc thi, dự án hội tụ đủ yếu tố đổi mới, sáng tạo để góp phần phát triển một trong những thế mạnh của tỉnh là nông nghiệp công nghệ cao. Còn đối với bản thân Bích Hằng, dự án là bước đầu để chị hiện thực hóa giấc mơ từ nhỏ: tự động và hiện đại hóa nông nghiệp nhằm giúp người nông dân bớt phần nào vất vả.

VIỆT QUỲNH