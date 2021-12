Bảo Lâm: Tổng diện tích gieo trồng đạt 52.577,7 ha

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Bảo Lâm, ước đến hết năm 2021, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng đạt 52.577,7 ha/52.561,9 ha, bằng 100,3% so với kế hoạch và đạt 101,1% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây hàng năm 692 ha/679,4 ha, đạt 101,8% so với kế hoạch và bằng 228,5% so với cùng kỳ. Cây chè được duy trì ở mức 7.200 ha; ngành nông nghiệp đã hướng dẫn Nhân dân tập trung chuyển đổi được 6.221,1 ha từ chè năng suất thấp sang chè chất lượng cao, chiếm 86,4% tổng diện tích. Cây cà phê duy trì được diện tích 33.930,9 ha; ngành nông nghiệp hướng dẫn Nhân dân trong huyện trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê năng suất cao được 31.074,8 ha, chiếm 92,4% tổng diện tích. Các loại cây công nghiệp khác như: cao su, điều, mắc ca, tiêu, dâu tằm, chanh dây và cây ăn quả được Nhân dân đầu tư, trồng xen, trồng thuần với diện tích 11.095,7 ha/10.709,3 ha, bằng 103,6% so với kế hoạch.

