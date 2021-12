Cát Tiên nỗ lực thực hiện ''mục tiêu kép''

Để cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ huyện Cát Tiên đã cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn của huyện, xây dựng và ban hành chương trình hành động bảo đảm toàn diện, khả thi trong tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Huyện Cát Tiên đang tập trung đẩy mạnh cải tạo vườn hộ, vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, giảm diện tích thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha và tăng diện tích thu nhập trên 100 triệu đồng/ha

Với quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII”; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện Cát Tiên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng chung sức, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Cụ thể, đến nay, tổng giá trị sản xuất GO trên địa bàn huyện (giá so sánh 2010) tăng 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 40.847,6 triệu đồng, đạt 123,78% kế hoạch tỉnh, 115,39% kế hoạch huyện, tăng 2,62% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đến cuối năm 2021 giảm còn 0,41%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 0,75%...

Hiện, huyện Cát Tiên vẫn duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có xã Đức Phổ và Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng trong năm 2021, có thêm xã Đức Phổ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 2/7 xã. Ngoài ra, huyện cũng đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện phục vụ cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định công nhận huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên cho biết: Trong bối cảnh hiện nay, Đảng bộ huyện Cát Tiên đã đã cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn của huyện. Đó là tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, nhất là phục hồi kinh tế trong những năm đầu của nhiệm kỳ; tiếp tục phát huy hiệu quả về tiềm năng, lợi thế để phát triển địa phương trong những năm cuối nhiệm kỳ; tăng cường phòng, chống và xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh kéo dài.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Khắc Bình, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Cát Tiên đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu chủ yếu với 4 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm và 4 chương trình trọng điểm. Trong đó, xác định mục tiêu hướng đến cuối nhiệm kỳ năm 2025, huyện Cát Tiên thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến năm 2030 trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lâm Đồng; thu nhập bình quân đầu người tiệm cận với mức bình quân chung của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu này, huyện Cát Tiên đang tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, trọng tâm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Cụ thể, tập trung cải tạo vườn hộ, vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, giảm diện tích thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha và tăng diện tích thu nhập trên 100 triệu đồng/ha; xác định bộ giống lúa và nghiên cứu chọn lọc giống lúa đặc trưng của huyện để đưa vào sản xuất tạo nguyên liệu phát triển nhãn hiệu Lúa - Gạo Cát Tiên. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Huy động, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050...

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Cát Tiên cũng chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Đi đôi với đó là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường đối thoại với Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tăng cường sự đồng thuận, đoàn kết các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

HOÀNG SA