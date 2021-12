Công ty Điện lực Lâm Đồng: Tăng tốc trong chặng đường nước rút

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, năm 2021 sẽ khép lại, nhưng Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đang tăng tốc trong chặng đường nước rút hết sức quan trọng này với quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Điện lực Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, xử lý ngay các vị trí có nguy cơ sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn

Trong năm 2021, PC Lâm Đồng đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm củng cố hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Nhờ đó, tình hình cung ứng điện năng nhìn chung đảm bảo ổn định và liên tục, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc PC Lâm Đồng cho biết: Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã được công ty thực hiện đạt kế hoạch giao. Tính đến hết tháng 10/2021, công ty đã sản xuất và cung cấp sản lượng điện thương phẩm lũy kế đạt 1.203,9 triệu kWh, bằng 81,90% so với kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, tăng 3,62% so với cùng kỳ năm 2020; Tỷ lệ điện tổn thất đạt 5,31%, thấp hơn 0,54% so với kế hoạch được giao (5,85%), thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 1,03% (6,34%).

Về công tác đầu tư xây dựng trong năm 2021, đơn vị được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng gồm: 1 công trình nguồn điện; 14 công trình lưới điện (1 công trình chuyển tiếp, 13 công trình kế hoạch năm 2021); 2 công trình kiến trúc (1 công trình chuyển tiếp); 3 công trình công nghệ thông tin; 20 công trình sử dụng vốn vay thương mại (4 công trình chuyển tiếp)... Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã giải ngân đạt 26,52% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.

Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành hàng chục công trình sửa chữa lớn như: Công trình lưới điện 110kV, gồm 5 công trình; công trình lưới điện trung hạ thế, gồm 16 công trình; công trình kiến trúc, gồm 5 hạng mục... Đến thời điểm hiện tại, đã có 16 công trình được PC Lâm Đồng thi công xong và quyết toán với giá trị hạch toán đạt 62,54% kế hoạch Tổng Công ty giao.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Nam, PC Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt hoạt động, nhất là công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Theo ông Thái Đắc Toàn, trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, PC Lâm Đồng đã chủ động thích ứng và triển khai nhiều chương trình vận hành doanh nghiệp bằng công nghệ số, nhằm thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 đang là lá chắn an toàn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành toàn cầu.

Đơn cử như tại huyện Lạc Dương, tính đến hết quý III năm 2021, Điện lực Lạc Dương đã đạt 94% việc thu tiền điện qua các đơn vị trung gian như ví điện tử Momo, VNPay, Internet banking... Ngoài ra, Điện lực Lạc Dương còn đẩy mạnh việc thực hiện hỗ trợ, tư vấn khách hàng khi đăng ký mua điện qua hình thức gián tiếp. Với hình thức này, khách hàng có thể đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam mà không phải đến văn phòng của Điện lực Lạc Dương. Sau đó, khách hàng sẽ được hướng dẫn, đăng ký và ký hợp đồng mua bán điện bằng mã OTP được gửi về số điện thoại. Việc làm này giúp người dân hạn chế đi lại, ít tốn công hơn, hạn chế được nguy cơ từ dịch COVID-19.

Trong khi đó, việc vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều độ điện Công ty Điện lực Lâm Đồng đang được áp dụng 100% công nghệ thông tin, dựa trên hệ thống SCADA. Hệ thống này có chức năng giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trong công tác quản lý vận hành lưới điện.

Từ nay đến cuối năm, PC Lâm Đồng sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đạt kết quả cao nhất trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, tập trung đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đảm bảo cung cấp điện tốt nhất cho các cơ sở y tế, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình; tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, xử lý ngay các vị trí có nguy cơ sự cố... Đặc biệt, không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV; tiếp tục triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 - ông Toàn cho hay.

