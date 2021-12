Công ty Nhôm Lâm Đồng vượt khó giữa đại dịch COVID-19 sản xuất an toàn, hiệu quả

Những tác động mà đại dịch COVID-19 gây ra khiến hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã từng bước kiến thiết tổ chức sản xuất với những quy định chặt chẽ đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng thăm, tặng quà các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

• VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH VƯỢT CHỈ TIÊU

Công ty Nhôm Lâm Đồng có hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 11 đơn vị, phân xưởng sản xuất. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo đó, ngay từ khi dịch COVID -19 bắt đầu bùng phát, lan rộng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam từ giữa tháng 5/2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã tăng cường quản lý chặt chẽ người ra vào Công ty như khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt; đồng thời, cấp phát đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế đảm bảo để cán bộ, nhân viên và người lao động thích ứng với dịch bệnh để sản xuất an toàn. Cùng với đó, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã áp dụng biện pháp giao nhận ca trực tuyến; tổ chức tập huấn, diễn tập xây dựng phương án ứng phó dịch bệnh, các tình huống xử lý trường hợp có ca mắc COVID-19 trong đơn vị; tăng cường làm việc trực tuyến đối với bộ phận văn phòng; phối hợp để tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, nhanh chóng cho 100% cán bộ, nhân viên và người lao động làm việc trong đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty thành lập các khu lưu trú tạm thời trong nhà máy cho lực lượng vận chuyển vật tư, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên đi đến từ các địa phương ngoài tỉnh Lâm Đồng; thường xuyên phun khử khuẩn các bến bãi, vị trí tập kết, vận chuyển hàng hóa đến Công ty. Nhờ vậy, suốt thời gian qua, trong Công ty không xuất hiện trường hợp nào mắc COVID-19; hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn thông suốt, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch COVID -19 hiệu quả.

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn chủ động đề ra nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản trị, khai thác tối đa ứng dụng công nghệ thông tin và quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh hiệu quả”. Ngoài ra, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng và liên thông các phần mềm quản trị giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các khâu luôn thông suốt. Nhờ vậy, trong năm 2021, tổng sản lượng sản xuất alumin quy đổi là 726.500 tấn, đạt 111,8% kế hoạch và bằng 102,7% năm 2020; sản lượng alumin tiêu thụ trong năm là 655.000 tấn, đạt 107,4% kế hoạch và bằng 98,4% năm 2020. Từ đó đưa tổng doanh thu năm 2021 của đơn vị đạt hơn 2.710 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch đề ra từ đầu năm; mang lại nguồn lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm là 95 tỷ đồng, đạt 341,7% kế hoạch, bằng 112,3% thực hiện năm 2020. Cùng với đó, trong năm 2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng đã nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 305 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn môi trường luôn được Công ty quan tâm triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Qua đó, trong năm không để xảy ra sự cố về môi trường, cây xanh được trồng bổ sung và duy trì chăm sóc tươi tốt, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thân thiện tại các bộ phận, phân xưởng sản xuất.

• CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhờ chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã tạo ra môi trường làm việc an toàn để người lao động yên tâm cống hiến cho đơn vị. Đặc biệt, với việc sản xuất, kinh doanh thông suốt đã tạo công ăn, việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo thống kê, thu nhập bình quân năm 2021 của cán bộ, nhân viên, người lao động tại Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt 16,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,5% so với thu nhập năm 2020. Đây là một trong những thắng lợi quan trọng trong năm qua của Công ty Nhôm Lâm Đồng; qua đó tạo niềm tin, sự an tâm để người lao động gắn bó lâu dài và cống hiến năng lực, trí tuệ cùng đưa đơn vị ngày càng phát triển.

Không chỉ tạo công ăn, việc làm ổn định cho người lao động, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn quan tâm hỗ trợ kinh phí, trao tặng quà chia sẻ cùng những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp kỷ niệm 11 năm thành lập (1/10/2010 - 1/10/2021), Công ty đã thưởng mỗi cán bộ, công nhân viên số tiền 2 triệu đồng/người; đồng thời, trao tặng phần quà đồ dùng sinh hoạt với 33 sản phẩm các loại cho tất cả cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng kinh phí, hiện vật hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng đã tham gia đóng góp cùng Đoàn Thanh niên thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) xây dựng công trình nhà chờ cho các em học sinh tại Trường Tiểu học B’Đạ trị giá gần 40 triệu đồng; tổ chức Chương trình “Trao vở tận tay - Chia sẻ yêu thương” và trao tặng 3.000 cuốn vở cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Lâm nhân dịp khai trường đầu năm học mới.

Ngoài ra, trong năm qua, Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, đoàn thể trong đơn cùng phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc cho người lao động tặng như tặng gần 200 túi an sinh (trị giá 250 ngàn đồng/phần) cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ cho 25 gia đình người lao động gặp khó khăn, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình; đồng thời, trao tặng hàng tấn thực phẩm tươi sống cho người lao động đang làm việc trong Công ty.

HẢI ĐƯỜNG