Đà Lạt: Diện tích gieo trồng đạt 86,9% kế hoạch

Theo UBND TP Đà Lạt, năm 2021, diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn thành phố ước đạt 16.385 ha, đạt 86,9% kế hoạch và bằng 88,3% cùng kỳ. Trong đó, diện tích gieo trồng rau các loại 10.192 ha (bằng 85,6% so với cùng kỳ và đạt 84,1% so kế hoạch), sản lượng 386.276 tấn. Diện tích gieo trồng hoa đạt 5.542 ha (bằng 92,4% so với cùng kỳ và đạt 92% so kế hoạch), sản lượng ước đạt 2.251,714 triệu cành.

Về cây lâu năm, diện tích chè 237,2 ha, đạt 86% kế hoạch và bằng 100% cùng kỳ, sản lượng đạt 3.057,7 tấn; diện tích cà phê đạt 5.188,6 ha đạt 101,6% kế hoạch và bằng 100% cùng kỳ, sản lượng 10.737 tấn khô; cây ăn quả là 659 ha, đạt 117,7% kế hoạch và bằng 126% cùng kỳ, sản lượng ước đạt 7.250 tấn.

Riêng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn là 6.950 ha (tăng 220 ha so với cuối năm 2020), chiếm 66,2% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác đạt 400 triệu đồng/năm.

C.PHONG