Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phát triển chuyển đổi số, công nghệ số, kỷ nguyên số thì phải có xã hội số, công dân số… Phát huy tối đa yếu tố con người, lấy con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển… Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, những nút thắt và hoàn thiện thể chế cho phù hợp với tình hình; để người dân được ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn…”. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: “Dự báo dịch Covid-19 còn kéo dài, khó lường, nền kinh tế đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro quá sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp. Nhu cầu cấp bách, khẩn trương hiện nay là tìm kiếm những giải pháp hiệu quả, nhằm phục hồi và phát triển kinh tề bền vững thời kỳ hậu Covid-19; đồng thời, tạo nên các nền tảng, hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới…”. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng: “Chuyển đổi số không chỉ là liều thuốc để chữa lành các vết thương do đại dịch; mà còn là đòn bẩy để phục hồi và tăng trưởng. Có những công nghệ vài năm trước tưởng chừng rất xa xôi, nhưng giờ đây, doanh nghiệp Việt Nam đã có thể làm chủ. Chuyển đổi số giúp đẩy nhanh xây dựng một nhà nước kiến tạo và một nền hành chính công hiệu quả, giảm thủ tục trung gian và sự phiền nhiễu để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn… Chuyển đổi số thành công không những đem đến sự tiện lợi cho người dân, mà còn giúp tăng cường tính minh bạch, hạn chế tiêu cực, lãng phí…”.