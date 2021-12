Doanh thu hoạt động vận tải hành khách giảm, vận tải hàng hóa tăng

Lâm Đồng hiện đã thực hiện tái khởi động các hoạt động vận tải, du lịch trên phạm vi toàn tỉnh trên tinh thần phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID -19; vận tải hành khách liên tỉnh cũng đã từng bước được nới lỏng đối với khu vực các tỉnh ở khu vực cấp 1, cấp 2 và thực hiện theo quy định của địa phương đối với khu vực cấp 3, cấp 4. Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh, theo báo cáo của ngành giao thông vận tải, doanh thu hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 cũng chỉ đạt 240,5 tỷ đồng, giảm 28,8% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 30,4 tỷ đồng, giảm 74,7% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 182,8 tỷ đồng, tăng 1,1% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2021, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 2.871 tỷ đồng, giảm 15,9% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách đạt 744,7 tỷ đồng, giảm 36,7%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.806,3 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ.

NGUYỄN NGHĨA