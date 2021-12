Hiệu quả từ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu ở Bảo Lâm

Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, nhưng Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bảo Lâm vẫn triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu.

CCB tham gia xây nhà nghĩa tình đồng đội

• TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH

Hội CCB huyện Bảo Lâm hiện có 3.040 hội viên, gồm 14 Hội cơ sở tại các xã, thị trấn và 1 Hội cơ sở tại đơn vị Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Năm 2021, Hội bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm để tổ chức thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của mỗi cán bộ, hội viên trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trước hết, phong trào của Hội CCB huyện Bảo Lâm hướng vào công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2021, Hội CCB huyện Bảo Lâm thường xuyên chăm lo bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, hội viên, cũng như tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Hội CCB tỉnh Lâm Đồng... Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. “Năm 2021, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bảo Lâm mở 3 lớp nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Hội, Tỉnh hội cho 250 lượt cán bộ. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với Huyện đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm vận động, tập hợp 1.193 cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc các đơn vị cũ như Khu VI, Khu X, 719, 720, 840, 28/3, 745, 740... Chúng tôi cũng đã kết nạp 95 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 3.040 hội viên”, ông Trần Ngọc Biên, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm, cho biết.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Hội CCB huyện Bảo Lâm thường xuyên quan tâm để củng cố sức mạnh của tổ chức Hội. Trong năm 2021, Hội CCB huyện Bảo Lâm tiến hành 7 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Hội cơ sở và kiểm tra 14 Hội cơ sở về công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác, 56 hộ vay vốn. Qua kiểm tra, các Hội cơ sở đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động phong trào, chấp hành nghiêm điều lệ Hội, không có cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật, việc quản lý các nguồn vốn vay ủy thác cũng được thực hiện tốt, hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. Năm 2021, qua bình xét, Chi bộ Hội CCB huyện Bảo Lâm đạt trong sạch vững mạnh.

• HỖ TRỢ ĐỒNG ĐỘI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm Trần Ngọc Biên, để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Bảo Lâm đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn giúp hội viên. Tính đến nay, tổng dư nợ mà Hội tín chấp hơn 78,3 tỷ đồng cho 1.761 hội viên vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội CCB huyện Bảo Lâm còn xây dựng quỹ hoạt động thường xuyên với số tiền trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội hỗ trợ nhiều gia đình hội viên nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hội CCB huyện Bảo Lâm cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 2 về phát triển kinh tế tập thể của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, năm 2021, Hội CCB xã Lộc Phú và Hội CCB thị trấn Lộc Thắng thành lập mới 2 Tổ Tiết kiệm - Vay vốn. Cùng với 2 Tổ tiết kiệm - Vay vốn này, các hợp tác xã và tổ hợp tác do CCB làm chủ như Hợp tác xã An Lộc (xã Lộc Đức), Hợp tác xã Nông sản sạch (xã Lộc An)... làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động, với thu nhập ổn định 6 triệu đồng/tháng. Các hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội thường xuyên quan tâm. Trong năm 2021, các cấp Hội tặng hơn 300 phần quà giúp hội viên khó khăn, con em hội viên nghèo, Mẹ Việt Nam anh hùng, với trị giá 135 triệu đồng. Thêm nữa, Hội CCB huyện Bảo Lâm đã giải quyết cho 3 hội viên thuộc hộ cận nghèo vay 90 triệu đồng để phát triển kinh tế và vận động tài trợ 80 triệu đồng giúp hội viên K’Dệp (xã Lộc Lâm) làm nhà tình nghĩa, 50 triệu đồng giúp hội viên Trần Thị Mến (xã Lộc Nam) làm nhà nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên Trần Văn Quế và hội viên Phạm Thị Tập sửa chữa 2 căn nhà, trị giá 20 triệu đồng... Từ những nỗ lực trên, tỷ lệ hộ CCB nghèo chỉ còn 0,13%, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu 63,66%.

Các cấp Hội còn tích cực đóng góp ngày công, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh trong các khu dân cư, chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Có thể nói, kết quả thực hiện phong trào thi đua của Hội CCB huyện Bảo Lâm trong năm 2021 đã góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả”. Qua đó, cũng cho thấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được phát huy.

TRỊNH CHU