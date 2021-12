Hơn 1.100 doanh nghiệp thành lập mới

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 11/2021, toàn tỉnh có thêm 109 doanh nghiệp thành lập mới và đi vào hoạt động, với số vốn đăng ký 2.638 tỷ đồng, giảm 12,1% về số doanh nghiệp và tăng 238,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Đồng thời, có 20 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 13 doanh nghiệp giải thể; 27 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Lũy kế 11 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 1.105 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký 14.513 tỷ đồng; giảm 8,6% về số doanh nghiệp và tăng 34,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trong toàn tỉnh có 308 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32,8% so với cùng kỳ; đồng thời, có 145 doanh nghiệp giải thể, tăng 229,5% so với cùng kỳ năm 2020.

THANH HỒNG