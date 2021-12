Năm 2021, nhiều ngành công nghiệp của Lâm Đồng tăng giá trị sản xuất

(LĐ online) - Đó là những con số cụ thể được ngành công thương Lâm Đồng báo cáo trong hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 diễn ra tại Đà Lạt trong ngày 30/12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hoàng Trọng Hiền – Giám đốc Sở Công thương chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội thương mại trong tỉnh.

Bà Cao Thị Thanh – Phó Giam1 đốc Sở Công thương báo cáo những con số cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 ước đạt gần 20.300 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10,75% so với cùng kỳ và đạt trên 103% kế hoạch năm 2021. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2021 tăng 10,49% so với năm 2020; trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 56%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,75%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo bà Thanh, khác với lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực thương mại lại có nhiều chỉ số giảm, phần lớn nguyên nhân ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khoảng gần 9% thì doanh thu của dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch cũng như các dịch vụ khác đều giảm ở mức khá sâu so với cùng thời điểm của năm trước.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 chỉ đạt trên 696 triệu USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ và chỉ đạt trên 85,44%; trong đó, doanh nghiệp trong nước chiếm tới 65% kim ngạch xuất khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 35% còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia của Bộ Công thương cho 6 doanh nghiệp của Lâm Đồng

Một trong những thành công nhất của ngành công thương Lâm Đồng trong năm 2021 chính là phát triển hạ tầng thương mại và hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu. Toàn tỉnh hiện có 2 trung tâm thương mại lớn; 4 siêu thị; 83 chợ. Nhiều hệ thống cửa hàng tiện lợi bách hóa phát triển như Bách hóa Xanh với 59 cửa hàng; trong đó, có 31 cửa hàng phát triển mới. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cũng đạt con số trên dưới 200, chủ yếu là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản. Điều này đã giúp cho Lâm Đồng có được nguồn cung, cầu hàng hóa đa dạng, đảm bảo cho thị trường hàng hóa các mặt hàng thiết yếu thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng, giá cả ổn định; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại giữa những thời điểm căng thẳng nhất khi đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Các cá nhân, tập thể được trao tặng bằng khen, giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động công thương năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho rằng: “Ngành công thương Lâm Đồng đã vượt qua nhiều thử thách trong một năm với rất nhiều biến động bởi đại dịch, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều chỉ tiêu, chỉ số bằng hoặc vượt kế hoạch đề ra. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, ngành công thương Lâm Đồng cũng cần phải biết tận dụng ưu thế, cơ chế và thế mạnh của địa phương để đưa công nghiệp, thương mại của tỉnh phát triển đúng với tiềm năng sẵn có và kỳ vọng. Trong đó, đáng lưu ý nhất là lĩnh vực thương mại điện tử và tận dụng cơ chế chính sách để nâng cao năng lực xuất khẩu; đồng thời, tạo ra nhiều hành lang để Lâm Đồng thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến.

Hội nghị lần này có 6 doanh nghiệp của Lâm Đồng có sản phẩm/bộ sản phẩm được Bộ Công thương công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã kí quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 21 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

LINH ĐAN