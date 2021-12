(LĐ online) - Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở, ngành là thành viên và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than qua biên giới, vùng biển. Đồng thời, rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh xăng dầu, than, nhất là các quy định về công tác quản lý, chế tài xử lý đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than.

Các sở, ngành, lực lượng chức năng, UBND các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than. Cùng với đó, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng xăng dầu, than diễn ra phức tạp, kéo dài trên địa bàn mình quản lý, phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng xăng dầu, than.

