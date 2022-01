Chủ động cung ứng hàng hóa phục vụ Tết với giá bình ổn

(LĐ online) - Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tăng doanh thu. Hiện các nhà cung ứng, phân phối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bắt tay vào làm hàng, dự trữ nguồn hàng cũng như cân đối các mặt hàng phục vụ Tết.

Nhiều sản phẩm phục vụ Tết đã được Co.opmart Bảo Lộc chuẩn bị nhằm phục vụ thị trường Tết 2022

• SẴN SÀNG NGUỒN CUNG HÀNG HÓA TẾT

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, dù dự báo sức mua không có đột biến trong mùa Tết Nguyên đán năm nay, nhưng Tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị sẵn sàng cung ứng hàng chục ngàn tấn hàng hóa lương thực, thực phẩm mỗi ngày để đảm bảo nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết.

Tại siêu thị Co.opmart Bảo Lộc (TP Bảo Lộc), hiện siêu thị đã trang trí các kệ hàng rực rỡ sắc màu, trưng bày hàng ngàn mặt hàng để người tiêu dùng lựa chọn. Ông Nguyễn Quang Đạt – Giám đốc siêu thị cho biết: Phục vụ cao điểm cuối năm và Tết Nhâm Dần 2022, siêu thị Co.opmart Bảo Lộc đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp để chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 – 3 lần. Trong đó, phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản Tết với chủng loại đa dạng, phong phú, chất lượng và giá cả hợp lý.

Để sẵn sàng phục vụ mùa cao điểm dịp Tết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ thị trường Tết 2022 tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ở mức 1.700 tỷ đồng. Cụ thể, 28 đơn vị sẽ tham gia với 103 điểm phân phối và bình ổn hàng hóa. Trong đó, có 3 siêu thị tổng hợp quy mô hạng 2, 13 chợ truyền thống bán lẻ, 1 doanh nghiệp thương mại (3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm), 2 chợ đầu mối nông sản, 8 doanh nghiệp xăng dầu (82 cửa hàng bán lẻ xăng dầu) và Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Ngoài ra, những ngày cận Tết, siêu thị Co.opmart Bảo Lộc sẽ tăng cường nhóm hàng thực phẩm tươi sống, các món chế biến sẵn để gia tăng tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống đặc trưng cho ngày Tết, điểm mới năm nay của siêu thị là bổ sung mặt hàng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức khỏe cho người tiêu dùng trong mùa dịch, được chia theo 3 nhóm: thực phẩm làm đẹp, thực phẩm giảm cân và thực phẩm bổ trợ như viên sữa ong chúa, nước collagen, yến tinh chế, yến sợi trắng tinh chế, trà thảo dược nhụy hoa nghệ tây, trà thảo mộc, vitamin, … rất phù hợp để người dân sử dụng làm quà biếu trong dịp tết, do có quy cách, bao bì gọn, đẹp, dễ bảo quản.

Còn tại Siêu thị Go! Đà Lạt, bước vào dịp cao điểm mùa mua sắm Tết Nhâm Dần 2022, siêu thị cũng sẽ mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm dịch vụ mới với chất lượng hàng đầu, đảm bảo 3 tiêu chí: thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín, và đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm.

Ông Trần Như Hùng Tấn - Giám đốc siêu thị cho biết: Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy lượng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: mì gói, gạo, dầu ăn, nước mắm, đồ hộp… được dự báo tăng khá mạnh. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của khách hàng, siêu thị đã đặt hàng tối đa với tất cả các nhà cung cấp để có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm. Cụ thể, mặt hàng rau, củ, quả tươi sống dự phòng gấp 5 lần ngày thường; thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, đồ hộp,… lượng lượng hàng dự phòng đủ trong 1 – 2 tháng để cung cấp cho khách hàng. Bên cạnh đó, siêu thị cũng đã chuẩn bị sẵn nguồn cung thịt có thể cung ứng cao hơn 20 – 30% so với năm 2021 để có thể phục vụ xuyên suốt trong và sau Tết.

Siêu thị Go! Đà Lạt đã chuẩn bị nguồn hàng hóa cao hơn 20 – 30% so với năm 2021 để có thể phục vụ xuyên suốt trong và sau Tết

Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ thị trường Tết 2022, thì xăng dầu cũng là mặt hàng được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cho Công ty Xăng dầu Lâm Đồng tăng cường dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường Tết.

Ông Huỳnh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Lâm Đồng cho biết: Dự kiến, lượng tồn kho trước trong và sau Tết 2022 đối với mặt hàng xăng dầu ngày bình thường 2.700m3, ngày lễ Tết Công ty sẽ tăng 3 3.200m3; gas ngày bình thường 30 tấn, ngày lễ Tết sẽ tăng lên 40 tấn; dầu nhờn ngày bình thường là 140 tấn, ngày lễ Tết sẽ tăng lên 150 tấn.

Hiện nay, Công ty đã bố trí nhập hàng đầy đủ cho các cửa hàng trực thuộc Công ty, khách hàng thương nhân nhượng quyền bán lẻ và khách hàng bán buôn. Cụ thể, trước trong và sau Tết, tổng số phương tiện tham gia vận chuyển là 22 phương tiện, với tổng khối lượng vận chuyển bình quân ngày là 625m3. Ngày mùng 1, mùng 3 và 5 Tết, Kho xăng dầu Phú Khánh không xuất hàng, do đó Công ty sẽ điều động 8 phương tiện nhận hàng tại kho Nhà bè về nhập hàng khu vực Đà Lạt với tổng khối lượng dự kiến là 500m3. Đối với mặt hàng gas, chi nhánh Gas Bảo Lộc vận chuyển hàng cho Công ty đến sáng ngày 30 âm lịch, từ ngày mùng 2 Tết vận chuyển hàng bình thường. Trong điều kiện thiếu hàng, Phòng Kinh doanh sẽ bố trí xe vận chuyển hàng từ Nhà bè về nhập hàng khu vực Đà lạt trong ngày mùng 3 và 5 Tết…

• ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG QUA NHIỀU KÊNH

Theo dự báo của Sở Công thương, sức mua năm nay không bằng những năm trước nhưng vẫn có thể đột biến vì người dân, đặc biệt là công nhân sẽ ở lại đón Tết nhiều hơn các năm trước bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, việc chuẩn bị hàng hóa trong Tết phải ở cường độ cao, chủ động các tình huống nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi tầng lớp Nhân dân.

Để kích cầu thị trường, nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ trong tỉnh Lâm Đồng đã tung nhiều gói hỗ trợ mua sắm, tiêu dùng cho người dân. Điển hình như tại Siêu thị Co.opmart Bảo Lộc, nhằm tích cực đồng hành cùng những khó khăn của người tiêu dùng sau dịch, siêu thị sẽ cố gắng giữ và giảm giá trong giai đoạn cuối năm. Đặc biệt, Siêu thị thực hiện chuỗi chương trình giảm giá đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm Tết và mười ngày cận Tết có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn để giảm áp lực mua sắm cho người dân. Đồng thời, duy trì song song các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng điểm thưởng, tặng phiếu quà tặng…

Ngoài ra, Siêu thị Co.opmart Bảo Lộc còn thực hiện chính sách khuyến mãi giỏ quà Tết, được gói theo yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp với dịch vụ “Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần”. Về phương án phân phối hàng hóa, bên cạnh việc bán hàng tại siêu thị, Co.opmart Bảo Lộc còn tăng cường bán hàng qua kênh online trên điện thoại, các ứng dụng app Sài Gòn Co.op, Zalo, trang Fanpage Co.opmart Bảo Lộc…để cung cấp như cầu hàng hóa cho người dân.

Công ty Xăng dầu Lâm Đồng đã chuẩn bị 2.800 m3 xăng dầu, giá trị ước đạt 60 tỷ đồng tại 49 cửa hàng bán lẻ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết 2022

Trong khi đó, phục vụ nhu cầu mua sắm cao điểm Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Siêu thị GO! Đà Lạt sẽ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như: Chương trình “Giá luôn luôn thấp” (áp dụng với hơn 7.000 sản phẩm tiêu dùng thiết yếu); chính sách Khóa giá (GO! / Big C cam kết không tăng giá bán Tết, đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh). Các chương trình này siêu thị áp dụng với hàng ngàn sản phẩm, như: bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết, đồ gia dụng, điện tử, điện máy, quần áo thời trang…

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, hạn chế việc tập trung đông người, Siêu thị Go! Đà Lạt đã triển khai thêm các phương tiện đa kênh mua sắm như ứng dụng GO! & Big C, Zalo, Telesales 19001880, Facebook messenger… khách hàng có thể thuận tiện đặt giỏ quà Tết hoặc dễ dàng mua sắm bất kỳ sản phẩm Tết nào trên với các chương trình khuyến mãi và quà tặng riêng chỉ dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, Big C / GO! ra mắt kênh mới qua Livestream với giá ưu đãi đặc biệt chỉ có trên Livestream để khách hàng có một mùa Tết tiết kiệm và an lành.

HOÀNG SA