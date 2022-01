Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất, kinh doanh năm 2021

(LĐ online) - Chiều 10/1/2022, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

Đại biểu tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn TKV dự hội nghị

Về dự và chỉ đạo hội nghị, có ông Hoàng Trọng Hiền - Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng. Phía Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) có ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viện Hội đồng Thành viên Tập đoàn và ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo huyện Bảo Lâm cùng cán bộ, lãnh đạo và người lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 là năm đặc biệt với những diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 đã gây nên nhiều áp lực, khó khăn, thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty Nhôm Lâm Đồng. Song với quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự đoàn kết cao của cả tập thể, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã từng bước khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm. Theo đó, nhiều phương án, biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 được đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả”. Nhờ vậy, hoạt động SXKD luôn được duy trì thông suốt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động tại các phân xưởng, nhà máy. Nhiều giải pháp công nghệ được áp dụng nhằm tối ưu dây chuyền sản xuất alumin và các công đoạn khác đảm bảo giảm tiêu hao nguyên vật liệu; đồng thời, tạo ra các sản phẩm chất lượng. Công tác chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, máy móc luôn được quan tâm triển khai theo định kỳ; công tác an toàn môi trường thường xuyên được chú trọng triển khai bằng nhiều biện pháp đảm bảo môi trường sản xuất luôn an toàn “xanh - sạch - đẹp”. Nhờ vậy, trong năm qua, Công ty Nhôm Lâm Đồng không để xảy ra sự cố môi trường nào.

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch Công ty Nhôm Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Với việc triển khai các quy trình, kế hoạch đề ra, năm 2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, sản lượng sản xuất Hydrat: 1.110.800 tấn, đạt 111,2% kế hoạch; alumin quy đổi: 726.500 tấn, đạt 11,8% kế hoạch; alumin sau nung: 655.000 tấn, đạt 107,4% kế hoạch; Bao jumbo các loại: 782,400 cái, đạt 123,2% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ Hydrat: 64.400 tấn, đạt 101,4% kế hoạch; alumin: 657.800 tấn, đạt 107% kế hoạch; Bao jumbo các loại: 842.000 cái, đạt 132% kế hoạch.

Tổng doanh thu năm 2021 là 2.706,6 tỷ đồng, đạt 106,3% kế hoạch; tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước trong năm là 295,9 tỷ đồng, đạt 112,0% kế hoạch; tổng lợi nhuận từ các hoạt động SXKD là 95,0 tỷ đồng, đạt 341% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 33,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Cùng với thực hiện đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19; công ty Nhôm Lâm Đồng luôn quan tâm đến công tác vệ sinh lao động, môi trường luôn được đơn vị quan tâm thực hiện. Thiết lập và duy trì vận hành dây chuyền ở mức tải cấp liệu hòa tách từ 940 - 960m3/h, thay vì 920m3/h trước đó. Năm 2021 sản xuất được 726.500 tấn alumin quy đổi, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2020. Các giải pháp quản trị công nghệ nhằm tối ưu dây chuyền sản xuất alumin tiếp tục được triển khai có hiệu quả, kết quả tiêu hao các vật liệu chính, quan trọng thực hiện giảm so với kế hoạch: Tiêu hao xút là 38,84 kg/TST, giảm 2,05 kg/TSP; tiêu hao chất trợ lắng cho các bồn lắng 0,55 kg/TSP, giảm 0,01 kg/TSP; tiêu hao điện năng 265,8kWh/TSP, giảm 23,5 KWh/TSP; tiêu hao than cục cho khí hóa than là 125,8 kg,TSP, giảm 0,3 kg/TSP…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng nêu lên những khó khăn, thách thức cần được khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới như: Do tính chất phức tạp trong việc xác định nguồn gốc đất đối với một số diện tích nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn bị chậm, ảnh hưởng đến việc xây dựng, triển khai kế hoạch khai thác. Công tác quản trị, triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu/nhà cung cấp cho các gói thuê ngoài có nhiều chuyển biến. Quy trình triển khai này ngày càng yêu cầu nhiều thủ tục, số lượng các gói hồ sơ nhiều, cách thức triển khai chưa hợp lý, vẫn còn tình trạng tập trung cục bộ, tiến độ thường xuyên kéo dài, chậm đã ảnh hưởng đến kế hoạch điều hành, triển khai công việc…

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm, Công ty Nhôm Lâm Đồng có 1.124 người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 96 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 13 tập thể lao động xuất sắc. Trong năm, Công ty Nhôm Lâm Đồng có 2 tập thể và 3 cá nhân được Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam tặng bằng khen trong công tác phòng chống Covid - 19.

Hội nghị biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Người lao động Công ty năm 2022

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Công ty Nhôm Lâm Đồng đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phòng chống Covid - 19. Qua đó, thể hiện vai trò lãnh đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo và sự chung tay đồng long của cả tập thể Công ty. Từ đó, có những đóng góp đặc biệt qua trong vào sự thành công chung của Tập đoàn. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV lưu ý: Dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp và chắc chắn còn gây ra nhiều khó khăn, thách thức ảnh hướng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Vì vậy, Công ty Nhôm Lâm Đồng tiếp tục có những phương án, giải pháp để phòng chống dịch Covid - 19 hiệu quả; đồng thời, có những giải pháp, sáng kiến tối ưu để làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt, đơn vị cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn nữa để người cán bộ, công nhân viên và người lao động yên tâm cống hiến cho Công ty. Từ đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh xứng đáng là một trong những đơn vị hàng đầu của Tập đoàn.

Hội nghị bỏ phiếu bầu Thanh tra Nhân dân, bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn và lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Người lao động Công ty Nhôm Lâm Đồng năm 2022. Đồng thời, bầu Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022, bầu đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động Tập đoàn và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng.

