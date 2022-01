Diện tích giảm kỷ lục, giá hoa lay ơn tăng vọt dịp cận Tết Nguyên đán

(LĐ online) - Diện tích hoa lay ơn cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại làng hoa lay ơn Hiệp An (huyện Đức Trọng) giảm ở mức kỷ lục, trong khi đó giá hoa lại tăng phi mã mấy ngày vừa qua.

Người dân phấn khởi thu hoạch hoa lay ơn tại thôn Định An, xã Hiệp An, khu vực trồng hoa lay ơn lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sáng 21/1 (tức ngày 19 tháng Chạp), lãnh đạo UBND xã Hiệp An cho biết để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2022, người dân địa phương đã xuống giống khoảng 20 ha lay ơn, con số này giảm 80 ha so với năm 2021. Mức giảm này thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Nguyên nhân chính theo lãnh đạo UBND xã Hiệp An là do năm 2021, giá hoa lay ơn giảm sâu kết hợp với dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong năm 2022, nhiều hộ dân chủ động giảm mạnh diện tích, chuyển đổi sang trồng các loại rau hoa ngắn ngày khác.

Theo ghi nhận, trong khi diện tích hoa lay ơn giảm 80% thì giá hoa người dân đang bán với giá cao gấp 3 - 5 lần so với giá dịp tết năm 2021. Cụ thể, thời điểm này giá lay ơn giao động từ 25.000 đến 50.000 đồng/bó 10 cành. Với giá này, với 1.000 m2 lay ơn, người dân trừ chi phí có lãi 50 - 60 triệu đồng/sào.

Do diện tích giảm sâu, một số chủ vựa hoa chủ yếu dọc Quốc lộ 20 trên địa bàn các thôn Định An, Hiệp An (xã Hiệp An) cho biết không đủ sản lượng lay ơn để đáp ứng cho các đơn hàng vào dịp Tết Nhâm Dần. Với tình hình trên, theo dự đoán của người dân, giá hoa từ nay tới ngày 26 tháng Chạp sẽ còn tiếp tục tăng cao thêm.

C.PHONG