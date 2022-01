Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị

(LĐ online) - Chiều ngày 19/1, Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Tôn Thiện Đồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết một số đơn vị, doanh nghiệp. Cùng đi có ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hữu Ân - Phó Giám đốc sở LĐ - TB và XH tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Sở Y tế Lâm Đồng.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chúc Tết tập thể lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng - đơn vị đã có nhiều đóng góp hy sinh trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong 2 năm qua. Tại buổi đến thăm, ông Tôn Thiện Đồng đã bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những sự nỗ lực của toàn ngành Y tế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ, trong khi mọi người đón Tết thì lực lượng y tế vẫn luôn giữ nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng đảm bảo các điều kiện tốt nhất để bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Đoàn đã tặng 20 triệu đồng cho ngành và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ lãnh đạo, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong toàn tỉnh lời chúc an khang, thịnh vượng, đón Tết đầm ấm và an toàn.

Đoàn Lãnh đạo HĐND tỉnh thăm, tặng quà, chúc Tết Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Ghi nhận tại buổi đến thăm, ông Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh: Năm 2021 toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, Công ty, có nguồn đóng góp vào Ngân sách nhà nước là 1.398 tỷ đồng. Trong đó thuế kinh doanh là 1.285 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch, đạt 81,97% so với kế hoạch năm 2021. Đây là sự nỗ lực lớn của toàn công ty trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Lãnh đạo tỉnh trân trọng ghi nhận sự đóng góp to lớn này của Công ty và mong muốn trong năm 2022 Công ty tiếp tục phát huy hơn nữa, đoàn kết phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết Công ty TNHH Da Lat Hasfarm.

Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Công ty TNHH Đa Lạt HasFarm, đơn vị đã duy trì hoạt động sản xuất khá ổn định. Đặc biệt chăm lo chế độ chính sách cho người lao động rất tốt. Mặc dù ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn không cắt giảm nhân công, duy trì mức lương ổn định trung bình 8,5 triệu đồng/người/ tháng và vẫn đảm bảo thưởng Tết tháng lương thứ 13. Ông Tôn Thiện Đồng đã bày tỏ sự ghi nhận, đóng góp cao của doanh nghiệp với người lao động. Mong rằng, trong năm 2022 Công ty tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển thị trường xuất khẩu, thị trường nội địa và đảm bảo doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

NGUYỆT THU