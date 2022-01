Đức Trọng: Thu ngân sách nhà nước đạt 121% dự toán giao

(LĐ online) - Ngày 26/1, UBND huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu - chi ngân sách và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Nguyễn Văn Cường chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Tố Loan và Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyên Hoàng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách

Báo cáo tại hội nghị, nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 Chi cục thuế khu vực Đức Trọng- Đơn Dương được UBND tỉnh Lâm Đồng giao trên địa bàn huyện là 537.200 triệu đồng. Kết quả, năm 2021, thu đạt 651.531 triệu đồng, đạt 121% dự toán giao, bằng 117% so với cùng kỳ. Đây là năm tất cả các khoản thu NSNN trên địa bàn, gồm thuế - phí thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Trong đó, thu thuế - phí đạt 317.245 triệu đồng, bằng 135% dự toán giao và bằng 124% so với cùng kỳ. Có 4/5 loại thu về thuế - phí hoàn thành vượt mức dự toán năm được giao, trong đó, 2 loại có số thu lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu NSNN của huyện đều đạt cao và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể: Lệ phí trước bạ thu 100.735 triệu đồng, bằng 144% dự toán giao, và bằng 130% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân được 120.078 triệu đồng, bằng 174% dự toán giao, bằng 171% so với cùng kỳ. Thu từ đất, nhà đất: Đạt 314.684 triệu đồng, đạt 111% dự toán năm, bằng 112% so với cùng kỳ; thu tài chính là 18.376 tỷ đồng, đạt 94% dự toán năm.

Kết quả thu trên địa bàn các xã, thị trấn về thu thuế - phí, có 15/15 xã, thị trấn hoàn thành dự toán thu thuế - phí năm 2021 và tăng trưởng so với năm 2020. Điển hình là xã Liên Hiệp đạt 230% dự toán năm và cả 5 loại thu về thuế phí đều hoàn thành vượt dự toán được giao.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Cường trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện đầu tư công năm 2021

Năm 2022, nhiệm vụ thu NSNN được UBND tỉnh Lâm Đồng giao là 770.400 triệu đồng, trong đó, thuế quản lý: 755.000 triệu đồng và thuế thu khác ngân sách: 15.400 triệu đồng. Căn cứ dự toán thu NSNN được giao, các đơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục thuế xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, Đội thuế, công chức thuế thực hiện; Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu. Tổ chức khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong tào thi đua.

Mặt khác, chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu hàng ngày, hàng tháng, hàng quý sát với thực tế để đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng nguồn thu, từng sắc thuế, từng lĩnh vực phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách; chống thất thu thuế và xử lý nợ thuế, đặc biệt là trong quản lý thu về hoạt động cho thuê tài sản, xây dựng tư nhân, khai thác tài nguyên khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh vận tải...

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách; 4 tập thể, 1 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện đầu tư công năm 2021.

N.MINH