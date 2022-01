Giá hoa Đà Lạt tăng mạnh ngày cận tết

(LĐ online) - Tết Nguyên đán cận kề, những ngày này, tại các làng hoa truyền thống của TP Đà Lạt như Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông, Đa Thiện, Xuân Thành… luôn tất bật từ sáng sớm đến tận khuya. Đang vào cao điểm thu hoạch, các nhà vườn tranh thủ từng giờ cắt hoa, đóng thùng cho kịp các chuyến xe chở hoa Đà Lạt đi mọi miền đất nước.

Thu hoạch hoa cúc ngày cận tết

Ngày 27/1 (25 tháng Chạp), giá hoa tại vườn được thương lái thu mua giá cao, nhiều nhà vườn không còn hàng để bán.

Chị Nguyễn Đức Thiên Vũ - Chủ Công ty hoa tươi Quỳnh Phương Đà Lạt, nơi chuyên cung cấp hoa cho các địa phương trong nước và xuất khẩu cho biết, hiện tại hầu hết giá các loại hoa tại Đà Lạt đều tăng cao so với ngày trước đó. Cụ thể, các loại hoa được thu mua tại vườn như:Hoa cúc chùm giá từ 28.000 - 30.000 đồng/bó, cúc lưới 40.000 đồng/bó, ly vàng 110.000/bó, ly ù từ 200.000 – 220.000 đồng/bó, cẩm chướng xuất khẩu 140.000 đồng/kg, salem 75.000 đồng/kg, cát tường 130.000 - 140.000 đồng/kg, đồng tiền 70.000 đồng/bó, hoa hồng giá từ 3.000 - 4.500 đồng/bông tùy loại... Mức giá này cao gấp nhiều lần so với vụ hoa tết năm 2021.

Theo một số người dân trồng hoa, giá hoa tăng là do năm nay diện tích gieo trồng hoa tết các loại ở Đà Lạt chỉ bằng 70% so với những năm trước, nguyên nhân do dịch bệnh kéo dài và khả năng cung ứng giống không đáp ứng đủ và một phần do người dân sợ dịch bệnh không dám đặt mua nhiều cây, củ giống để gieo trồng. Nguyên nhân nữa, người trồng hoa tết năm nay khá lo lắng vì đầu tư cho hoa tết thường cao hơn do các chi phí đều tăng mạnh, giá thuê nhân công lao động thu hoạch hoa những ngày tết thường cao gấp nhiều lần ngày thường. Đó là chưa kể đầu tư trồng hoa cao cấp cần phải có nguồn vốn rất lớn, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng mà tính rủi ro cũng rất cao, nếu thua lỗ rất dễ dẫn tới trắng tay.

VĂN BÁU