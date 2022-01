Giao hòa giữa truyền thống và hiện đại tạo nên sự độc đáo của sản phẩm Vĩnh Tiến

Công ty TNHH Vĩnh Tiến đang sản xuất một số sản phẩm truyền thống (trà, rượu vang và nước cốt trái cây) theo kinh nghiệm dân gian kết hợp với ứng dụng công nghệ hiện đại một cách hợp lý, giúp sản phẩm không những giữ được hương vị thơm ngon độc đáo mà còn nâng cao chất lượng cũng như công suất và tiết kiệm chi phí…

Vĩnh Tiến cũng đẩy mạnh nghiên cứu để tạo ra sản phẩm mới có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Với sự nhạy bén, sáng tạo cùng nỗ lực nghiên cứu và kinh nghiệm lâu năm, Vĩnh Tiến liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm mới từ các loại nguyên liệu địa phương, phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty. Vĩnh Tiến đã kết hợp phương thức sản xuất truyền thống theo kinh nghiệm dân gian với việc ứng dụng công nghệ mới vào quy trình sản xuất các loại sản phẩm là thế mạnh của Công ty là trà, rượu vang và nước cốt trái cây… có khả năng cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong và ngoài nước.

Với sản phẩm trà các loại, Vĩnh Tiến chú trọng nhập trang thiết bị dây chuyền máy móc thế hệ mới; thay các công đoạn thủ công bằng hệ thống tự động như: Quá trình sao - sấy, máy đóng trà và dán tem nhãn, máy co màng, máy in date bằng hệ thống in phun cao áp… Đối với sản phẩm rượu và nước cốt trái cây, doanh nghiệp áp dụng tiệt trùng bằng ozone, máy thanh trùng nhanh 3 giây khi chiết rót các sản phẩm nước cốt; áp dụng phương pháp ủ lâu; đồng thời, chế biến, chiết rót, đóng chai tự động trên dây chuyền thiết bị nhập từ châu Âu về, giúp giữ được màu sắc tự nhiên của rượu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công ty cũng liên tục mở rộng nhà xưởng, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đến nay, Vĩnh Tiến đã đầu tư xây dựng một nhà máy với quy mô công nghiệp trên tổng diện tích 14.000 m2, trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, qui trình sản xuất được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn tại vườn nguyên liệu của các nông hộ liên kết.

Vĩnh Tiến tập trung phát triển liên kết vùng nguyên liệu của trà Atisô, các loại nước cốt trái cây (dâu tằm, dâu tây, chanh dây...) và các loại rượu vang (vườn nguyên liệu nho tại Ninh Thuận), tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Chính nhờ những cố gắng, nỗ lực không ngừng về mọi mặt như trên, Vĩnh Tiến đã thực sự trở thành một thương hiệu uy tín được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao về uy tín và chất lượng, với 17 năm liên tục (từ khi chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH) được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao.

Chính nhờ định hướng phát triển thương hiệu đảm bảo chất lượng, Công ty TNHH Vĩnh Tiến thu hút hàng trăm công nhân viên làm việc tại doanh nghiệp và tạo việc làm cho trên 200 lao động gia công hàng hóa; đồng thời, có hơn 30 cán bộ quản lý, lực lượng cán bộ kĩ thuật về hóa, sinh, công nghệ thực phẩm có kinh nghiệm, có khả năng nghiên cứu tìm hiểu thêm qua sách, tài liệu chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ. Hằng năm, đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ kế cận đều được tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ quản lý (CEO, SMD, CIO…). Đội ngũ công nhân được đào tạo kỹ lưỡng kết hợp với kinh nghiệm sản xuất thực sự trở thành đội ngũ công nhân lành nghề và chiếm tỉ lệ khá cao (85%) trong toàn bộ công nhân viên Công ty.

Mỗi năm, Công ty TNHH Vĩnh Tiến tiêu thụ hàng trăm tấn Atisô, cùng hàng trăm tấn nguyên liệu khác, thị trường rộng khắp Việt Nam, với trên 50 loại sản phẩm về trà, rượu, nước cốt trái cây, thực phẩm bảo vệ sức khỏe… lên tới hàng trăm mã hàng các loại, chiếm một thị phần không nhỏ trong làng trà túi lọc Việt Nam; có sản phẩm xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan...; mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đời sống của công nhân viên ổn định và ngày càng được nâng cao, có đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội và các hoạt động từ thiện.

Những sản phẩm của Công ty đều là sản phẩm có tác dụng tốt cho sức khỏe, từ nguyên liệu thảo dược, cỏ cây trong thiên nhiên, không sử dụng phụ gia hoặc hóa chất. Vĩnh Tiến luôn giữ vững phương châm “Bổ dưỡng và sảng khoái từ thiên nhiên” như đã cam kết với người tiêu dùng bằng những sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, đa dạng và phong phú, đặc biệt tất cả sản phẩm đều được kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ trước khi xuất xưởng.

LÊ HOA