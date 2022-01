Kén tằm: Kỷ lục 210 ngàn đồng/kg

Thông tin từ Hội Nông dân huyện Lâm Hà cho biết, kén tằm tại khu vực Lâm Hà đang được thu mua với giá cao kỷ lục: 210 ngàn đồng/kg. Các địa phương khác trong tỉnh, giá kén giảm từ 10-20 ngàn đồng/kg so với giá kén tại Lâm Hà. Đây là mức giá cao kỷ lục sau thời gian ngành tằm gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, kén tằm không xuất khẩu được. Được biết, tơ sống Lâm Đồng đã có những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang thị trường Ấn Độ và Trung Quốc với giá từ 75-78 USD/kg, mức giá này cao so với giá bình quân hàng năm là 55-60 USD/kg. Giá kén cao giúp người trồng dâu nuôi tằm có thu nhập tốt, đồng thời giúp Lâm Đồng có thêm nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu tơ tằm.

D.Q