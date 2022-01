Ngọt lành cây trái đón xuân ở Đạ Tẻh

(LĐ online) - Trong ánh nắng vàng rực rỡ giữa những ngày cuối năm, những vườn cây trái ngọt lành trên vùng quê Đạ Tẻh đã sẵn sàng bước vào mùa thu hoạch phục vụ dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Dẫu trải qua một năm chẳng mấy dễ dàng do tình hình dịch bệnh, những khuôn mặt người vẫn ánh lên hy vọng cho một năm mới bình an, no đủ giữa xanh tươi ruộng vườn.

Ông Nguyễn Văn Hùng bên vườn cây trĩu quả

Nằm ngay cạnh Tỉnh lộ 725 ở Tổ dân phố 4D, thị trấn Đạ Tẻh, vườn bưởi da xanh của ông Nguyễn Văn Hùng đang mùa trĩu quả. Hơn 300 gốc bưởi đang cho trái mùa thứ hai được xem là sự đáp đền xứng đáng cho những năm tháng miệt mài người nông dân khi đã bước sang tuổi 55 chăm bón. Chẳng phải dễ dàng mà ông Hùng bỏ nghề trồng cây cảnh đã gắn bó hơn nửa cuộc đời, chọn cây bưởi để tiếp tục làm kinh tế. Hiểu rõ mỗi lớp đất trong vườn, ông Hùng cũng nghiên cứu xem cây bưởi phù hợp với loại đất và cách chăm sóc như thế nào để sau 5 năm tuổi, cây đều đặn cho thu quanh năm như bây giờ.

Chỉ ít ngày nữa, khu vườn sẽ lại rộn ràng bước chân và tiếng nói cười bởi: “Người ta mua bưởi về chưng tết thường thích những quả vẫn còn có cuống lá xanh, thế nên thông thường sau ngày 23 tháng Chạp, thương lái mới bắt đầu tập trung tới thu mua” - ông Hùng cho biết. Tết năm nay, ông Hùng dự tính sẽ cung cấp cho thị trường từ 2 - 3 tấn bưởi da xanh.

Buổi chiều tháng Chạp đầy nắng nhưng trong khu vườn của ông Hùng vẫn thơm ngát hương hoa bưởi và làn gió mát lành bởi những bóng cây xanh tốt. Nụ cười hồn hậu của người nông dân với làn da rám nắng vẫn bừng lên rạng ngời. Không phải không có lúc khó khăn, khi dịch bệnh khiến năm qua nhiều lần thương lái không thu mua, gia đình ông Hùng phải loay hoay bán lẻ. Nhưng bao giờ cũng vậy, ông nói, tết là dịp để gởi gắm hy vọng, nhất là đối với người nông dân quanh năm một nắng hai sương chỉ cần nhìn thấy cây trái đầy vườn là đã hân hoan cho một khởi đầu năm mới.

Nhà vườn đang tập trung chăm sóc cây trái để kịp thời phục vụ thị trường tết

Trên ngọn đồi rợp bóng xanh tại xã Triệu Hải, vườn vú sữa Hoàng Kim của anh Nguyễn Quang Việt với hơn 800 cây trồng xen sầu riêng, mít cũng đang cho thu những quả chín vàng, óng ánh đẹp mắt. Đây là năm đầu tiên vườn vú sữa của người kỹ sư nông nghiệp này đi vào phục vụ thị trường tết sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc.

Được biết đến nhiều trong những năm gần đây với những giá trị dinh dưỡng, thơm ngon đặc biệt, vú sữa Hoàng Kim đang trở thành lựa chọn của nhiều người dù giá cả khá đắt đỏ so với vú sữa thường. Đây là thời điểm mà vườn của anh Việt đẩy mạnh thu hoạch để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới với nhu cầu dự đoán tăng mạnh. Để đảm bảo sản lượng vú sữa đủ phục vụ nhu cầu của thị trường khoảng 2 – 3 tấn, nhân công tại vườn đã sớm điều chỉnh phân bón, thuốc phun, sử dụng kỹ thuật để chủ động việc cây ra hoa và cho trái chín đúng thời điểm cuối tháng Chạp.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, vài năm trở lại đây, cơ cấu cây trồng ở địa phương chuyển dịch nhanh theo hướng tăng diện tích cây trồng hiệu quả cao, hình thành và duy trì được các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, cây ăn trái tăng nhanh diện tích, toàn huyện hiện có hơn 2.200 ha, chủ lực là cây sầu riêng, bưởi da xanh, cam, quýt, măng cụt… Một số diện tích vườn điều, vườn tạp kém hiệu quả cũng được chuyển sang trồng cây ăn trái và một số loại cây trồng phù hợp khác.

Vú sữa Hoàng Kim sẽ là lựa chọn mới trong dịp tết cổ truyền năm nay

Ông Phạm Xuân Tiện - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, người dân đã chủ động tập trung chăm sóc các loại cây trồng được ưa chuộng trong dịp tết cổ truyền như bưởi da xanh, cam, quýt… Bắt kịp xu thế sản xuất nông nghiệp hiện đại, bước đầu cũng đã có một số vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo một số tiêu chuẩn an toàn…

Bên cạnh đó, dự đoán tình hình thị trường, người nông dân cũng đã chủ động hạn chế bớt diện tích một số loại cây trồng vẫn phục vụ tết hàng năm như dưa hấu nhằm hạn chế rủi ro, tránh tình trạng ù ứ, đổ bỏ do không tiêu thụ được.

Để hạn chế tác động của dịch bệnh, trong năm vừa qua, địa phương cũng đã tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản, một số hợp tác xã đã từng bước phát huy được vai trò liên kết tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó mà hầu hết các loại nông sản được tiêu thụ thuận lợi.

“Tết là một trong những thời điểm nhu cầu của thị trường về trái cây rất lớn nên nhà vườn cũng đã chủ động áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc, xử lý để cây cho trái chín thu hoạch bán đúng vào dịp này. Dưới tác động của dịch bệnh nên sản xuất khó hơn mọi năm, đặc biệt là vấn đề giá cả nên người dân cũng đã chủ động nắm bắt thị trường, tập trung sản xuất các loại cây thế mạnh, đồng thời giảm tối đa chi phí sản xuất”, ông Tiện cho biết thêm.

Tháng Chạp, nắng vàng, Đạ Tẻh thơm lừng mùi lúa mới. Giữa những cánh đồng nếp quýt đã thành thương hiệu, giữa những nói cười xôn xao khắp các vùng miền trên vùng kinh tế mới, bàn tay người nông dân vẫn nâng niu từng trái ngọt cho một cái tết thơm lành.

VIỆT QUỲNH - HỒNG THẮM